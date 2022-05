L’estate di maggio: caldo e temporali sulla provincia di Varese

“L’anticiclone dal Nord Africa, attraverso la Spagna, raggiunge l’Italia con prevalenza del sole e caldo quasi estivo ancora per diversi giorni“: è questo che sta succedendo anche sui nostri cieli secondo il Centro geofisico prealpino. Questo provocherà “deboli perturbazioni in transito sull’Europa ci toccano solo marginalmente con passaggi nuvolosi e mantenendo instabilità su Alpi e Prealpi dove resta possibile lo sviluppo di qualche rovescio o temporale pomeridiano“.

Una piccola estate di maggio, insomma, con temperature abbastanza gradevoli, caldo, e temporali.

Per la giornata di oggi, venerdì 13 maggio velature o passaggio di nubi medio-alte. Nel pomeriggio e in serata possibile qualche isolato rovescio o breve temporale sulle Alpi, raramente in estensione alle Prealpi. Domani, sabato, soleggiato sulla pianura ma con spiccata formazione di nuvole cumuliformi su Alpi e Prealpi che porteranno alcuni rovesci o brevi temporali nel pomeriggio, più frequenti tra Lario e Garda. Temperature stazionarie.

Domenica in parte soleggiato e ancora caldo. Molte nuvole cumuliformi con possibilità di qualche rovescio o temporale sui rilievi, localmente in estensione alla pianura, soprattutto su Piemonte e Lombardia occidentale.

La tendenza per lunedì e martedì prosegue soleggiato con clima quasi estivo. Un po’ di nuvole sui rilievi e forse solo qualche temporale montano.