Con Solevoci a Varese un weekend per cantare

Sta per cominciare a Varese un altro weekend dedicato alla musica. Questa volta per gli appassionati di musica a cappella, pop&jazz. Sabato 25 giugno e domenica 26 giugno arriva infatti il Solevoci Festival con concerti, workshop, talks, competition, open singing e symposium.

IL PRIMO SIMPOSIO NAZIONALE SULLA CORALITA’

Da segnare in agenda, il 25 giugno, il primo Simposio nazionale sulla coralità Pop. “Coro Pop, istruzioni per l’uso” dedicato a direttori di coro, arrangiatori, vocal coach, insegnanti di canto e coristi con docenti di fama internazionale e con la partecipazione straordinaria di Deke Sharon. Conosciuto come “Il padre della musica contemporanea a cappella”, è, tra le altre cose, direttore musicale (Pitch Perfect 1, 2 e 3) e produttore televisivo “The Sing Off”. Obiettivo di questo evento formativo è quello di accrescere le proprie competenze nella pratica e nell’esecuzione della musica corale pop. Appuntamento dalle 9:45 alle 12:30 a Varese presso la Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1.

SOLEVOCI A CAPPELLA CONTEST

Degno di nota anche il Solevoci a Cappella Contest, il concorso internazionale per gruppi vocali a cappella con 5 gruppi vocali finalisti, provenienti da tutto il mondo. Saranno Colletivo Meraki (Pisa – Toscana), AXIOM (Londra – UK), A.K.A. Crescendo (Croazia), The Roomors (Sardegna), Charmonie Vocal Group (Tivoli – Lazio)

Si terrà il 26 giugno, a partire dalle ore 14:30, sempre presso la Sala Montanari. E poi ancora diversi momenti formativi su argomenti caldi per la musica a cappella: intonazione e ritmo, direzione e conduzione delle prove, beatbox nel coro pop e stage presence. Per non dimenticare diversi spazi offerti all’open singing e all’improvvisazione.

DOVESICANTA.IT AL FESTIVAL

“Vuoi cantare al Solevoci Festival, ma sei da solo o senza il tuo gruppo vocale/coro?” recitava la locandina di invito. E così DOVESICANTA.IT è ospitato al Solevoci Festival per creare un grande coro.

Per chi si è unito al progetto sono stati forniti gli spartiti per preparare le parti a casa e partecipare ad una straordinaria esibizione sul grande palco del Solevoci Festival presso il Teatro di Varese (piazza Repubblica) la sera di domenica 26 giugno. I compositori presenti hanno scritto per l’occasione i seguenti brani che concerteranno e dirigeranno: Deke Sharon – The Longest Time (Billy Joel); Ilaria Bellucci – Amandoti (Gianna Nannini); Lorenzo Fattambrini – Notturno (Mia Martini); Lorenzo Subrizi – Hey Man (Zucchero).

A seguire dal vivo l’esibizione dei vincitori del Contest e un live con gli Elephant Claps.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/39MZT8Z

E’ possibile visionare il programma dettagliato su https://eventi.solevoci.it/ solevoci_festival/