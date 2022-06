Vergiate festeggia don Fabrizio Crotta e regala un concerto inedito

Sabato 18 giugno alle ore 21.00 la Comunità Pastorale di Vergiate festeggia il 30esimo di sacerdozio del suo parroco Don Fabrizio Crotta. Per l’occasione è stato programmato un grande concerto affidato al coro e orchestra “Ensemble Vox Cordis” di Fornovo San Giovanni, sotto la direzione del Maestro Roberto Bacchini che porterà la musica sacra e un inedito orchestrale a tutto il pubblico vergiatese.

Don Fabrizio Crotta, classe 1963, è stato ordinato prete nel 1992. Parroco a Inzago e successivamente a Bulciago e Barzago (LE), oggi è appuno il parroco della Comunità Pastorale “S.Giacomo e S. Teresa di Calcutta”, che riunisce oggi le parrocchie di Vergiate, Sesona, Corgeno, Cimbro e Cuirone.

Il concerto “Alle fontane” del maestro Roberto Bacchini

Lo speciale appuntamento musicale pensato per l’occasione prevede l’inedito concerto “Alle fontane” per Contrabbasso e Orchestra, scritto dal Mestro Bacchini, suddiviso in quattro movimenti: “Andante, Meditativo, Danza e Zampilli”. La scrittura musicale mescola contemporaneità e allo stesso tempo colori legati alla tonalità lasciando sempre la melodia al centro della struttura musicale.

Roberto Bacchini, compositore e direttore dorchestra ha al suo attivo numerosi concerti e collaborazioni musicali con i grandi interpreti della musica classica. Le sue composizioni che spaziano dalla musica sacra a quella Sinfonica e da Camera e sono state interpretate da grandi artisti del panorama musicale italiano (i maestri Carlo Romano, Barbara Frittoli, Massimo Macrì, Giuseppe Ettorre…).

Contrabbasso solista sarà il maestro Piermario Murelli, primo Contrabbasso dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano e docente presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. Collabora stabilmente con il Teatro alla Scala ed è attivo concertista anche in repertorio contemporaneo.

Il resto del programma prevede brani estrapolati dal repertorio classico come il Gloria di Vivaldi e la bellissima Serenata per Archi Op. 20 di E. Grieg. Il Coro e Orchestra “Ensemble Vox Cordis” avranno il compito di guidare il pubblico nella musica sacra con brani tratti dal repertorio sacro e il famoso “Abbiate coraggio” musicato dal maestro Bacchini il cui testo è stato scritto da Nicolas Tonoli (presidente della compagine Ensemble Vox Cordis).

Gli appuntamenti per don Fabrizio Crotta

Oltre al concerto, i festeggiamenti prevedono anche domenica 19 giugno alle ore 11:15 celebrazione Eucaristica Solenne presieduta da don Fabrizio, il pranzo comunitario in oratorio, la processione del Corpus Domini con partenza da Sant’Eurosia alle 21.