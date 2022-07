Tentano di rapinare un uomo sul treno Laveno – Milano, ma un agente in borghese li fa arrestare

Due giovani di 19 e 24 anni sono stati arrestati dagli agenti della Polfer lo scorso martedì 26 luglio alla stazione di Cadorna a Milano. L’accusa nei loro confronti è di tentata rapina. I due hanno aggredito un passeggero del treno proveniente da Laveno Mombello e diretto a Milano.

All’altezza di Gerenzano, sono entrati in azione per derubare un uomo di 30 anni che aveva un marsupio a tracolla. Ad assistere alla scena, però, c’era un poliziotto in borghese che ha allertato i colleghi della Polfer.

Una volta arrivati a Cadorna gli agenti, sulla base della descrizione fornita, hanno individuato i due aggressori e li hanno arrestati anche grazie alle dichiarazioni dell’uomo aggredito.