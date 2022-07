Alla Rasa-Chiusarella-Rasa 150 persone: ecco chi si è aggiudicato l’ambito “Becco di Legno”

Una gara che è in realtà è più una scusa per stare insieme, camminando o correndo, nella cornice di una delle cime prealpine più amate dai varesotti appassionati di outdoor: il Monte Chiusarella che svetta sopra la Rasa di Varese. Ad organizzare l’evento l’Associazione Giovanile Rasena, che in questa seconda edizione è riuscita a mettere insieme ben 150 iscritti, di cui 30 “autoctoni” raseni (abitanti della Rasa, ndr), delle più disparate categorie.

Non c’è una regola precisa, ognuno poteva affrontare il percorso come meglio credeva: correndo a perdifiato lungo i 4 km e i 365 m di dislivello positivo, o passeggiando tranquillamente godendosi lo scorcio che da metà percorso (Pian Valdes) si apre su Varese, la bassa provincia e, nelle giornate più terse, la skyline di Milano e degli Appennini.

I premi

Il panorama dalla Chiusarella

Tanti i premi previsti per i partecipanti: a tutti la medaglia che attesta il completamento del percorso e la “Sacca Chiusarella” contenente l’omonimo adesivo e le mappe della Via Francisca del Lucomango, il pellegrinaggio che unisce il Lago Ceresio a Pavia passando proprio dalla Rasa di Varese.

La classifica

Premio “Becco di Legno” alla prima donna classificata: Benecchi Elena pettorina 109 (33′ 40″)

Premio “Becco di Legno” al primo uomo classificato: Paredi Simone pettorina 101 (24’37”)

Premio “Capobranco” al meno giovane dei partecipanti: Bentocchi Amos con i suoi 74 anni di esperienza

Premio “I tre gruppi più numerosi”: Orange, Atletica 3V, Campus Varese

Menzione speciale ai “baby becchi”: Matteo (5 anni), Amelia e Davide che l’hanno fatta tutta!

Il “becco della Rasa” è stato Hayman Mark

La classifica completa dei primi arrivati

Per tutti: Birra e salamelle all’Oratorio a fine gara. L’ambito “Becco di Legno” viene forgiato a mano dalla passione e dal talento del signor Gianni, l’artigiano della Rasa.

Il ricavato della manifestazione verrà usato dall’associazione per organizzare nuovi eventi.