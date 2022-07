Due motociclisti feriti in poco tempo tra Golasecca e Somma Lombardo

Due incidenti distinti, accaduti a poca distanza chilometrica e nel giro di poco più di un’ora, hanno visto il coinvolgimento di altrettanti motociclisti trasportati in ospedale in condizioni serie, anche se – a quanto si apprende da fonti sanitarie – non in pericolo di vita.

Il primo scontro in ordine di tempo è accaduto a Golasecca (foto in alto): qui l’impatto è stato tra due motociclette all’altezza dell’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Leonardo Da Vinci intorno alle ore 14. Coinvolti nell’impatto un 39enne e due ragazzi di 16 anni; sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza ed automedica e uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo (non è stata però resa nota l’età del ferito) verso l’ospedale di Cittiglio.

Poco dopo le ore 15 invece, nel territorio di Somma Lombardo – ma proprio su una strada che conduce a Golasecca, all’incrocio tra viale Europa e via Cristoforo Colombo – si è registrato uno scontro tra un’automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato un uomo di 55 anni: le condizioni iniziali destavano grande preoccupazione tant’è vero che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo le prime cure il ferito è stato giudicato in “codice giallo” ma è stato elitrasportato in direzione dell’ospedale.