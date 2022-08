Ferragosto con i fuochi d’artificio a Laveno Mombello

Torna il tradizionale spettacolo pirotecnico: appuntamento per lunedì sera, 15 agosto, alle 22

La conferma ufficiale è arrivata all’ultimo minuto, ma gli organizzatori annunciano che il Ferragosto Lavenese avrà lo spettacolo pirotecnico: l’appuntamento è per le 22 di lunedì 15 agosto sul lungolago con i fuochi d’artificio. In caso di maltempo si terranno sabato 27 agosto sempre alle 22. Sono attese circa diecimila persone, tra turisti e residenti, che potranno godersi lo spettacolo anche dalla funivia, che sarà aperta, dal battello (sono previste due corse speciali di rientro a Intra) o dalle alture di Monteggia e Monte Brianza. Non sono previsti treni speciali.

«Siamo molto felici che i fuochi tornino a rallegrare il tradizionale ferragosto lavenese dopo lo stop pandemico – commenta il vicesindaco Mario Iodice -. Vorrei ringraziare per lo sforzo profuso la Pro loco, gli uffici comunali di Polizia locale e Cultura e Turismo, la Protezione civile, la Croce Rossa Medio Verbano, le Forze dell’ Ordine, l’Associazione Vele D’Epoca Verbano. Lo spettacolo pirotecnico sarà possibile grazie al significativo contributo economico del Comune, ai circa quaranta commercianti che, a vario titolo, hanno dato il loro sostegno e al Luna Park presente sul territorio».

Oltre ai fuochi d’artificio, il weekend di Laveno Mombello vedrà anche altre iniziative.

La sera di sabato e domenica sarà attivo lo stand gastronomico della Pro Loco Laveno Cerro in piazza Caduti del Lavoro che già dal pomeriggio sarà aperto come punto ristoro. Domenica e lunedì, dalle 16, sul lungolago ci sarà animazione per bambini con Pink Lella e intrattenimento musicale con Pasquale Perziano.

Per entrambe le giornate sarà possibile fare escursioni sul lago a cura dell’Associazione Vele D’Epoca Verbano (a pagamento e su prenotazioni: 351.7059323). Lunedì, alle 17 e 30 ci sarà il raduno di auto storiche in piazza Matteotti con sfilata per le vie del paese a cura del 1 Club Nazionale Fiat 600 di Besozzo.

All’Area Gaggetto è aperto il Luna Park.

Inoltre, sono diversi gli eventi organizzati dai commercianti e dai ristoratori della cittadina lacustre, dal centro del paese e sul lungolago, per un lungo fine settimana per tutti i gusti. Nella serata di lunedì, per permettere lo svolgimento della manifestazione dei fuochi d’artificio in sicurezza, la viabilità subirà modifiche.