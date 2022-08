Vengo anch’io! A Besozzo fiabe e storie a settembre

Il Comune di Besozzo è lieto di presentare la rassegna "Vengo anch'io! Fiabe e storie a settembre", due domeniche pomeriggio di teatro di figura dedicate ai bambini e alle famiglie nel cortile del Palazzo Comunale: in scena spettacoli divertenti, fiabe e storie, per allietare il pubblico delle famiglie in queste domeniche di settembre. Si inizia domenica 4 alle 16.30 con lo spettacolo Meneghino e il Castello di Tremarello della Compagnia “C’è un asino che vola” a seguire domenica 18 sempre alle 16.30 Giona e la Balena Blu della “Compagnia Roggero”.

Meneghino e il Castello di Tremarello: La Principessa Mafalda è stata rapita e Brighella, incaricato del ritrovamento, chiede aiuto a Meneghino, amico leale, onesto e generoso. Insieme partono solo bastone. Purtroppo oltre al terribile brigante Sparafucile, che vuole monete d’oro in cambio della Principessa Mafalda, i due amici devono affrontare un sinistro personaggio che vive nel Castello di Tremarello, luogo considerato terribile e spaventoso. Riuscirà Meneghino a riportare a casa sana e salva la Principessa? Quale prova di coraggio lo aspetta? Uno spettacolo di burattini in baracca adatto a tutte le età che riprende alcuni copioni della tradizione burattinesca, mettendoli in scena in chiave moderna e divertente.

Giona e la Balena Blu C’era una volta un drago.. No! Era un serpente! No, una balena blu! Quale. storia si nasconde dietro lo stemma visconteo? La storia di Giona, che si ritrova nella pancia della Balena Blu perché non vuole andare alla città di Ninive a portare il Bene e la Pace come gli aveva detto una misteriosa Colomba bianca parlante. Riuscirà a liberarsi? Uno spettacolo d’innovazione dove convivono burattini “a guanto”, pupazzi e attori creando un’incantevole e surreale messinscena adatti ad ogni genere di pubblico dai 4 anni in su.

L’ingresso unico al costo di 5,00€ – prenotazione consigliata inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com o telefonando allo 0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca.