Appuntamento a Porto Ceresio per “Interpretando suoni e luoghi 2022”

Due interessanti appuntamenti nel prossimo fine settimana di settembre per la rassegna Interpretando suoni e luoghi, curata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e Comunità Montana del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese.

Domenica 18 settembre alle ore 18.00 concerto nel Comune di Porto Ceresio, presso la sala Polivalente che si affaccia sul lago in piazzale Luraschi il Quartetto Namaste composto dai due clarinetti di Italia Benedetti e Guido Arbonelli e le due fisarmoniche Valentina Cesarini e Roberto Fuccelli presenta “Ondettango” , un concerto che viaggia nell’universo e nelle vibrazioni del Tango ma non solo, riletto in una dimensione timbrica di particolare suggestione da uno dei più colti e sensibili ensemble specialisti del momento. Il sorprendente percorso musicale prevede anche autori come Galliano, Gardel, Canaro ed altri…Un momento di energia, spensieratezza e divertimento in cui emergono il piacere di suonare e di improvvisare. L’ensemble ha al suo attivo tour in tutto il mondo (Europa, Giappone, America del nord e sud) e sta collaborando con i più autorevoli compositori italiani e internazionali. Tutti i componenti sono vincitori di concorsi internazionali come il Gaudeamus Interpreters competition o la “Stella CEA” Confederazione Europea dell’Accordion.

Nell’ottica di promuovere i giovani talenti del territorio, precederà il concerto Enrico Lucchetti al violino, allievo del Civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero di Varese.

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito, info via mail suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi