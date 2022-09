I risultati elettorali, il camion incendiato sulla Briantea e il bronzo ai mondiali di canottaggio nel podcast del 26 settembre

Le notizie di lunedì 26 settembre

I rapporti di forza elettorali in provincia di Varese sono cambiati: lo spoglio delle urne certifica la maggioranza dei consensi al centrodestra ma con un risultato eclatante.

Fratelli d’Italia infatti, con il 29% dei consensi, ha sostanzialmente doppiato i quelli della Lega, crollata al 15%: un risultato impensabile in una provincia dove il partito di Salvini ha sempre dimostrato un solido vantaggio: solo tre anni fa, nel 2019, alle elezioni europee era al 46%.

Regge Forza Italia, con la metà dei voti rispetto al 2018 ma in linea con quelli delle europee 2019 al 7,8%; mentre Noi Moderati si attesta all’1,3.

Nel complesso la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 53,4% e se è presto per capire con precisioni chi saranno tutti gli eletti nei listini proporzionali sono già ufficiali gli eletti dei collegi uninominali: Andrea Pellicini di Fratelli d’Italia, Stefano Candiani senatore uscente della Lega, e il leghista brianzolo Massimiliano Romeo.

Il centrosinistra si ferma invece al 23,8%. Il Partito Democratico è il secondo partito in termini assoluti provinciali ma con un risultato molto basso, il 16,7% inferiore al risultato delle Europee, dove ha ottenuto poco più del 19%. L’unico eletto certo è Alessandro Alfieri, senatore uscente del PD.

Il risultato del terzo Polo di Renzi e Calenda si è fermato di poco sotto la soglia del 10%, mentre il Movimento 5 Stelle è al 7,5%.

Non sfonda invece neanche in provincia il partito del varesino Gianluigi Paragone che è arrivato arrivato al 2%, senza quindi alcuna possibilità di essere rappresentati in parlamento.

Durerà probabilmente per tutta la notte tra lunedi e martedi la chiusura della briantea tra Malnate e San Salvatore, avvenuta nella mattina di lunedi 26 settembre intorno alle 10.

A imporre la chiusura è stato l’incendio di un camion proprio sulla salita, in uscita da Malnate: le fiamme si sono sviluppate probabilmente per un guasto tecnico, ma sono ancora in corso accertamenti. Nessun danno per l’autista, ma sul posto ci sono ancora i vigili del Fuoco, la Polizia locale, i carabinieri e l’arpa: è necessario infatti non solo rimuovere il mezzo, che trasportava vernici, ma anche controllare il manto stradale mettere in sicurezza l’area da eventuali inquinamenti.

Brenno Useria va a Milano: lo ha fatto con la sua banda musicale, che ha partecipato nella giornata di sabato 24 settembre a Milano all’evento Bande in Festival 2022, il Festival delle Bande organizzato dal Conservatorio di Milano tornato in presenza dopo i due anni di pandemia.

Il Corpo Musicale Brenno Useria è stato uno dei protagonisti assoluti, insieme al Corpo Musicale Locate Triulzi e alla University of Kansas Wind Ensemble: Il programma ha visto innanzitutto la sfilata, avvenuta sabato 24 settembre alle 15, da Piazza Duomo al Conservatorio. In conclusione, alle 16.30, l’University of Kansas Wind Ensemble, il Corpo Musicale Brenno Useria Arcisate e il Corpo Musicale Locate Triulzi si sono esibiti nel cortile del Conservatorio.

E’ stata una festa di colori e partecipazione nel centro di Saronno e all’interno del Parco Lura la 19esima edizione della Strasaronno.

Domenica 25 settembre hanno partecipato alla gara in tantissimi, circa 1700, alle due gare proposte dalla Cls Sport e dalla Fondazione Cls, lunghe una 5 e l’altra 10 chilometri.

Bambini e ragazzi di ogni età che hanno voluto correre per le strade della città degli amaretti: e in gara c’erano anche alcuni esponenti politici, come il capogruppo del Pd in consiglio comunale Francesco Licata che ha chiuso al 73esimo posto nella 10 chilometri, ma anche il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori Gabriele Musarò e Francesca Pozzoli, che hanno voluto partecipare a questa giornata di sport e di festa.

Porta la firma di Nicolò Carucci la medaglia “made in Varese” arrivata dai mondiali assoluti di canottaggio di Racice, in Repubblica Ceca. I

l giovane nato a Milano ma da anni “star” della Canottieri Gavirate è stato grande protagonista nel quattro di coppia nel quale alla fine ha centrato una medaglia di bronzo importante. Con Carucci, sulla barca azzurra, hanno remato Giacomo Gentili, Luca Chiumento e Andrea Panizza che non sono riusciti a tenere i ritmi di Polonia e Gran Bretagna – che si sono piazzate rispoettivamente prima e seconda – ma hanno respinto con forza il tentativo di rimonta dell’Olanda andando a cogliere la preziosa medaglia.