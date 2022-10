Iscrizioni aperte al corso biennale serale di estetica e al corso per tatuatori dell’Accademia di Gallarate

L’Accademia Istruzione e Formazione Professionale di Gallarate promuove due corsi: il corso biennale serale di estetica (con possibilità di iscrizione fino al 10 di novembre) e il corso di operatore di tatuaggi con competenze igienico sanitarie.

Un’opportunità importante per chi vuole intraprendere una carriera da estetista e un’occasione da non perdere per chi intende entrare con professionalità nel mondo dei tatuaggi.

Due offerte formative professionalizzanti che l’accademia di via Aleardi a Gallarate è pronta a far partire con la consueta e accurata capacità del proprio personale formativo qualificato.

Corso biennio estetica serale Gallarate

Il corso di durata biennale e con frequenza da ottobre a giugno, permette di ottenere un attestato di qualifica con validità nazionale.

Le 900 ore annue di corso annuale sono suddivise tra 540 ore di formazione in aula e 360 ore di tirocinio curricolare, con frequenza obbligatoria per almeno il 75% del monte ore totale.

Requisiti di accesso

Il corso è rivolto a persone maggiorenni in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media). Per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre presentare la traduzione asseverata se i titoli di studio sono stati conseguiti nell’Unione Europea, nello spazio economico Europeo e nella confederazione svizzera; oppure la dichiarazione di valore se i titoli sono stati conseguiti in altri paesi.

Didattica

L’offerta formativa è strutturata per competenze all’interno delle quali lavorano in stretta sinergia varia discipline, fra le quali inglese, comunicazione, psicologia e marketing, informatica, economia e diritto, sicurezza, cultura scientifica, laboratorio tecnico-professionale.

Corso operatore di tatuaggi con competenze igienico sanitarie

L’Operatore di Tatuaggi esegue attività di tatuaggi, intese come i metodi e le tecniche volte alla colorazione permanente di parti del corpo, attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea o intradermica di inchiostri, mediante aghi o altre tecniche al fine di ottenere segni, disegni e figure indelebili e permanenti per migliorare o modificare, l’immagine estetica generale, coprire/mitigare le cicatrici o correggere eventuali imperfezioni della pelle.

Nell’esecuzione delle proprie attività utilizza tecniche, dispositivi e prodotti specifici di carattere estetico; a garanzia della salute del cliente applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento.

La frequenza del corso permette di ottenere l’attestato regionale di competenza per abilitazione lavorativa.

Il corso si svolgerà dal lunedì al giovedì in orario serale, a partire da lunedì 21 novembre, per un ammontare complessivo di 1500 ore, con obbligo di frequenza per il 90% del monte ore.

Requisiti di accesso

Il corso è rivolto a persone maggiorenni in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media). Per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre presentare la traduzione asseverata se i titoli di studio sono stati conseguiti nell’Unione Europea, nello spazio economico Europeo e nella confederazione svizzera; oppure la dichiarazione di valore se i titoli sono stati conseguiti in altri paesi. Per gli stranieri è necessario presentare il permesso di soggiorno ed è necessario dimostrare una sufficiente capacità di comprensione scritta e orale della lingua italiana.

Didattica

Il corso è strutturato su due moduli:

Modulo di base di 750 ore : scienza, anatomia e fisiologia, chimica del pigmento, dermatologia, psicologia, primo soccorso, igiene/sicurezza, impostazione strumenti, linguaggio e socio economia, pianificazione e organizzazione, marketing/marketing digitale, inglese, informatica, diritto/legislazione sanitaria, principi di gestione aziendale, controllo di gestione aziendale.

scienza, anatomia e fisiologia, chimica del pigmento, dermatologia, psicologia, primo soccorso, igiene/sicurezza, impostazione strumenti, linguaggio e socio economia, pianificazione e organizzazione, marketing/marketing digitale, inglese, informatica, diritto/legislazione sanitaria, principi di gestione aziendale, controllo di gestione aziendale. Modulo tecnico professionale di 250 ore: tecnica professionale, disegno digitale e stampo, tattoo e disegno anatomico

Completano il corso, 500 ore di tirocinio che devono essere svolte tassativamente in strutture presenti nel territorio lombardo.

L’Accademia I. e F. P. Istruzione e Formazione Professionale

Via Aleardo Aleardi 36, Gallarate (Zona Madonna in Campagna)

Tel. 0331782471

Email: segreteria@l-accademia.it

Sito | Facebook | Instagram