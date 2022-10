Addio a Sabina Dimarno, Casciago e Cugliate Fabiasco in lutto

Due comunità in lutto per la perdita di Sabina Dimarno, 48 anni, scomparsa ieri, martedì 4 ottobre dopo una grave malattia.

Coniugata e senza figli, la sua ultima occupazione era al comune di Cugliate Fabiasco come impiegata comunale: una notizia che ha profondamente colpito l’amministrazione comunale e i colleghi, tanto da far optare l’amministrazione per la chiusura per lutto degli uffici del municipio (fatta eccezione per l’anagrafe) nel pomeriggio di domani: «Gli amministratori, il segretario e i dipendenti tutti partecipano al lutto per la prematura scomparsa della collega», scrivono nella pagina facebook ufficiale del Comune di Cugliate Fabiasco.

I funerali di Sabina Dimarno avranno luogo giovedì 6 ottobre alle 15 nella “sua” Casciago, comune di residenza della donna, ma dove per una vita ha ricoperto l’incarico di bibliotecaria.