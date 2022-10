La Giornata della Meraviglia, domenica 16 ottobre, in piazze, musei, parchi e oratori di Varese e provincia

“Un bimbo a cui regali meraviglia sarà portatore sano di pace”. Questo lo slogan e l’obiettivo della Giornata della Meraviglia di cui si celebra domenica 16 ottobre la seconda edizione in decine di città in tutta Italia e in contemporanea anche in Siria, Palestina e nella Striscia di Gaza. Promotore dell’iniziativa è il Claun Il Pimpa con la sua associazione Per far Sorridere il Cielo” che dal 2015 porta sorrisi e aiuti a tutti i bambini, con un’attenzione particolare ai più piccoli che vivono in paesi di guerra.

In particolare i fondi raccolti durante gli eventi della Giornata della meraviglia saranno destinati al progetto “Una meraviglia di scuola” frequentata da oltre 200 bambini nella Striscia di Gaza.

Per l’occasione Il Claun Il Pimpa terrà uno spettacolo nella sua Leggiuno, tre eventi sono previsti a Varese, due a Busto Arsizio e tantissime iniziative sparse in tutta la provincia.

VARESE – Centro – la “Giornata della Meraviglia” si celebra anche quest’anno in Piazza San vittore, con tantissimi eventi, laboratori, spettacoli con musiche e danze dal mondo e attività per grandi e piccini, domenica 16 ottobre dalle 10 alle 17. In mattinata anche un incontro speciale dal magico mondo di Harry Potter – Scopri di più

VARESE – Villa Mylius – Eventi speciali tra i giochi inclusivi del Parco Gioia di Villa Mylius, sono previsti per tutta la giornata di domenica 16 ottobre in compagnia di CuoriEroi, Casa dei giocattoli solidali e i giocolieri dei Millepiedi –Il programma

VARESE – Capolago – Capolago partecipa alla Giornata della meraviglia con un pomeriggio di eventi per famiglie dalle ore 14.30 all’oratorio di Capolago. In programma spettacoli, giochi, laboratori e musica dal vivo con tributo a Rino Gaetano – L’iniziativa

LEGGIUNO – La festa per la Giornata della Meraviglia sarà all’Oratorio Frassati dalle 14.30 con tanti laboratori e gli spettacoli del Claun Il Pimpa alle 16 e Sogni di sapone con Bolle e Bollicini alle 16.30. Durante la giornata saranno esposti i disegni del concorso “Viviamo in un paese meraviglioso” con premiazione – I dettagli

BUSTO ARSIZIO – Museo del Tessile – Per tutto il pomeriggio di domenica , dalle 14.30 alle 18.30, il Parco del Museo del Tessile ospita giochi con tatoo e truccabimbi e laboratori sull’acqua e per creare bolle di sapone – La locandina

BUSTO ARSIZIO – Oratori Santi Apostoli – Pomeriggio dedicato alla Giornata della meraviglia con laboratorio sull’acqua e sui colori concluso da merenda e lancio di bolle di sapone – Il programma

FAGNANO OLONA – La festa d’autunno a Calipolis, in Valle Olona, si tinge di Meraviglia domenica pomeriggio. Lo spazio dei Calimali ospita una mostra dedicata a Rodari e poi giochi, laboratori e attività a tema – Qui tutto il programma

BESOZZO – La Giornata della Meraviglia è anche a Besozzo, con laboratori portatori di Pace, Appuntamento domenica 16 ottobre alle ore 14.30 negli spazi dell’ex Copertificio Sonnino con giochi, laboratori e spettacoli portatori di solidarietà – Scopri i dettagli

GEMONIO – La Giornata della Meraviglia raddoppia al Museo Bodini: oltre all’inaugurazione della mostra fotografica Scatti di meraviglia sabato, con il Claun Il Pimpa, domenica 16 il museo ospita un laboratorio gratuito per bambini a tema – Scopri di più

SESTO CALENDE – Anche Sesto Calende si accende per la Giornata della Meraviglia domenica 16 ottobre. Appuntamento al Centro Studi Angelo dell’Acqua dove saranno organizzati iniziative e laboratori per bambini, famiglie e adulti dedicati alla sensibilizzazione delle zone di guerra – Il programma

TERNATE – Saranno gli spettacoli dei clown di StringheColorate ad animare il pomeriggio del Parco Berrini domenica pomeriggio dalle ore 15.30 per la Giornata della Meraviglia

VIGGIU’ – Il cortile di Villa Borromeo domenica pomeriggio ospita laboratori creativi, naturalistici e teatrali con la creazione di tavole per il Kamishibai per celebrare la Giornata della Meraviglia dalle ore 14 alle 17.30 –I dettagli

TRAVEDONA MONATE – La Giornata della Meraviglia è anche sport: a Travedona il primo Trofeo della Meraviglia, evento sportivo benefico promosso dal Golf dei Laghi di Travedona Monate domenica 16 ottobre a sostegno del progetto Una meraviglia di scuola del Claun Il Pimpa – L’articolo