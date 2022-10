Via libera della giunta di Luino ai mercatini di Natale

La giunta di Luino ha dato il via libera agli uffici comunali per la “predisposizione di un avviso e procedura di manifestazione di interesse“ attraverso cui verificare la disponibilità per organizzare il Mercatino di Natale (nella foto, una precedente edizione).

Si tratta di una manifestazione, si legge nella delibera approvata nell’ultima seduta lunedì 3 ottobre, “volta a promuovere il commercio del periodo prenatalizio attraverso eventi che determinano una affluenza di pubblico che poi ha la possibilità di effettuare attività di shopping nel circuito commerciale del centro cittadino”.

L’idea è quella di aprire a due date, trasformando Luino in una sorta di “città del Natale” per le domeniche 11 e 18 dicembre 2022 nelle vie Sereni, Comi, largo Galvaligi ed eventualmente piazza Crivelli-Serbelloni. Il mercatino si rivolgerebbe a hobbisti ed artigiani con l’esclusione di operatori del commercio ambulante.