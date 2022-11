A MalpensaFiere un fine settimana tutto pet friendly

Il Centro Espositivo Polifunzionale di Busto Arsizio ospita due importanti manifestazioni per chi ama gli animali. Accanto alla tappa lombarda di Esotika Pet Show, in programma anche il 13° Malpensa International Ornithological Show

Si è ritagliata il ruolo di una delle più importanti rassegne nazionali dedicate ai vari animali esotici da compagnia: nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 novembre, il Centro Espositivo Polifunzionale MalpensaFiere di Busto Arsizio ospita “Esotika Pet Show” con il campionato italiano di cavie peruviane e l’esposizione di tartarughe esotiche ed europee insieme a camaleonti, gechi, serpenti e insetti di ogni tipo.

Si tratta di una rassegna che, svolgendosi all’insegna del benessere e del rispetto degli animali, si rivolge a chi vuole avvicinarsi al mondo dei pet per conoscerli da vicino e imparare a prendersene cura. Non mancherà l’attenzione verso un pubblico di appassionati che già ne possiedono e che, durante la fiera, potranno apprendere il modo più corretto di avvicinarsi e relazionarsi con il proprio piccolo amico. I più esperti, invece, potranno acquisire conoscenze per sviluppare ulteriormente la propria passione.

È altresì previsto un ricchissimo programma didattico e di eventi per ogni settore in cui si suddivide “Esotika Pet Show”, dove ci saranno anche le ultime novità in fatto di accessori, mangimi, complementi d’arredo, piante e strutture varie per essere al meglio “pet friendly”. Il pubblico potrà trovare le proposte dei marchi principali, presentate da rivenditori provenienti da tutta Italia, e acquistarle direttamente in fiera.

Nel fine settimana, sempre negli spazi di MalpensaFiere, a questa manifestazione si affiancherà la tredicesima edizione del “Malpensa International Ornithological Show”, promosso dalle associazioni ornitologiche di Varese, Busto Arsizio, Milano, Saronno, Castano Primo, Seveso e Vigevano in collaborazione con le associazioni Leonessa di Brescia e Valle Olona. Un evento che prevede una mostra scambio ad alto rilievo e l’ormai tradizionale concorso internazionale per canarini, pappagalli esotici, cardellini e fringuelli delle varie categorie e dei diversi colori. Nel dettaglio, saranno oltre 3mila gli uccelli, tra quelli in competizione e quelli esposti, che animeranno il padiglione 3 di MalpensaFiere, tutti anellati alla nascita.