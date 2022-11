Un cinghiale all’area Gaggetto di Laveno Mombello

Ad immortalarlo la telecamera di un cellulare: un cinghiale che cammina all’area Gaggetto di Laveno Mombello. Il video è stato postato sulla pagina Sei di Laveno Se, dove alcuni spiegano di aver visto l’animale selvatico anche in tarda serata. Una situazione, quella che si è verificata a Laveno, non diversa da altri comuni, dove i cinghiali vengono avvistati sempre più spesso in zone abitate e trafficate.