A Ispra una serata per conoscere il progetto di riqualificazione del Parco del Monte del Prete

Il Comune di Ispra si appresta a presentare il progetto di riqualificazione del Parco del Monte del Prete. Mercoledì 15 Febbraio, alle ore 20.30, nella Sala Serra di via Milite Ignoto 31, verrà presentato il progetto da Simone Zenoni, architetto del paesaggio e presidente della Sezione Lombardia AIAPP.

Il Parco del Monte del Prete è un’area verde di grande importanza per il comune e per la sua comunità, che vanta una ricca biodiversità e un paesaggio naturale incontaminato. Per questo motivo, il Comune di Ispra ha deciso di intraprendere un’azione decisa per riqualificare il parco.

L’incontro aperto a tutta la cittadinanza sarà una occasione per conoscere il progetto in ogni dettaglio: dai rifacimenti strutturali alla nuova organizzazione delle aree verdi.