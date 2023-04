Herbarium, al Monastero di Torba la mostra delle piante officinali

Le piante officinali e i loro innumerevoli usi, tra tradizione e scienza, saranno protagoniste del ponte della Liberazione al Monastero di Torba, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Gornate Olona (VA).

Da sabato 22 a martedì 25 aprile 2023 il complesso monumentale – originariamente roccaforte difensiva romana e longobarda, divenuto dall’VIII secolo centro religioso con l’insediamento delle monache benedettine e oggi parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO – ospiterà la III edizione di Herbarium: in coerente continuità con lo spirito e la storia del luogo e con le attività legate alla coltivazione di erbe medicinali e aromatiche che per secoli si sono svolte al monastero, durante l’evento saranno in programma speciali visite guidate e passeggiate etnobotaniche volte al riconoscimento di erbe e piante del bosco, laboratori per adulti e bambini e workshop artistici.

Si terranno, inoltre, conferenze e incontri di approfondimento di taglio scientifico e storico, mentre espositori provenienti dal Varesotto e dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta e anche dal Sud Italia proporranno in vendita piante da seme e da talea, prodotti cosmetici e oli essenziali, tisane, infusi e liquori.

Programma completo di Herbarium 2023 al Monastero di Torba, terza edizione:

SABATO 22 APRILE

* ore 14 visita guidata

* ore 15.30 laboratorio per bambini Nella bottega dell’erborista con Archeologistics

DOMENICA 23 APRILE

* ore 10.30 visita guidata

* ore 11 picnic agreste nel prato del Monastero con Eleonora Matarrese – La Cuoca Selvatica

* ore 11 conferenza Foraging per la pelle con Panis Anbarafshan

* ore 11.30 laboratorio per adulti Crea la tua tisana con Wilden Herbals

* ore 12 visita guidata

* ore 14.30 passeggiata fitoalimurgica con Eleonora Matarrese – La Cuoca Selvatica

* ore 14.30 visita guidata

* ore 15 conferenza Timo, erisimo, lavanda e sambuco

* ore 16 degustazione Amaro Rubino con Matteo Rubino

* ore 16 visita guidata

LUNEDÌ 24 APRILE

* ore 10.30 visita guidata

* ore 10.30 escursione botanica con Antea Franceschin – Controvento Trekking

* ore 11 conferenza La medicina naturale di Ildegarda: una cura per il corpo e per l’anima con Sabrina Melino

* ore 11 degustazione Amaro Rubino con Matteo Rubino

* ore 12 visita guidata

* ore 14.30 laboratorio per adulti Erbari con Antea Franceschin – Controvento Trekking

* ore 15.30 laboratorio per bambini Nel laboratorio dell’erborista con Archeologistics

* ore 16 degustazione Campo dei Fiori. London dry gin con Alessandro Cammisano

MARTEDÌ 25 APRILE

* ore 10.30 visita guidata

* ore 10.30 passeggiata botanica per famiglie con Antea Franceschin – Controvento Trekking

* ore 10.30 workshop disegno botanico con Milena Vanoli

* ore 11 conferenza Salute e benessere nel giardino del mito con Fabio Bortesi – Il Tarassaco

* ore 12 visita guidata

* ore 14.30 laboratorio per adulti Crea la tua tisana con Wilden Herbals

* ore 14.30 visita guidata

* ore 15 conferenza Maghe, medichesse e streghe. La figura femminile e il mondo della cura con Fabio Bortesi – Il Tarassaco

* ore 16 degustazione Campo dei Fiori. London dry gin con Alessandro Cammisano

* ore 16 visita guidata

Espositori (presenti da domenica 23 a martedì 25 aprile): Azienda agricola Le Officinali, Il campo della merla, Azienda agricola Le sorgenti, Wilden Herbals, Lavanda Cascina Gelosia, Azienda Giordano Maurilio, Da Emy SS agricola, Potentilla cosmesi. In linea con il tema della manifestazione, il ristorante del Monastero di Torba proporrà un menù à la carte con erbe del territorio e prodotti locali:

ANTIPASTI

Tagliere di salumi e formaggi aromatizzati alle erbe

Insalata di farro con trito di erbe aromatiche, pomodorini e grana a scaglie

Bruschettone di pane casereccio con zincarlin alle erbe su letto di insalatina fresca

PRIMI PIATTI

Pasta fresca fatta a mano con cubettata di melanzane, pomodoro e maggiorana

Risotto mantecato alle erbe fini (rosmarino, salvia, erba cipollina) e crescenza

Minestra alla lombarda con sapori del prato

SECONDI PIATTI

Bastone di Torba marinato agli aromi

Porchetta alla lombarda

Sformatino alle erbette di campo e pomodorini secchi

DOLCI

Crema di cioccolato bianco e sbriciolata di amaretti

Crostata marmellata di fragole e crema pasticcera

Torta morbida al miele di Torba

Biglietti (ingresso + mostra mercato): intero € 10; iscritti FAI € 3 ridotto residenti Comuni di Gornate Olona e di Castelseprio € 3; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 26; ridotto bambini fino a 5 anni gratuito. Per informazioni: Monastero di Torba, via Stazione 2, Gornate Olona (VA)

telefono: 0331820301; email: faitorba@fondoambiente.it. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”. La terza edizione di Herbarium al Monastero di Torba si svolge con il Patrocinio del Comune di Gornate Olona e del Comune di Castelseprio.

