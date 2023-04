La carezza di Spiderman alla giovane di Ferrera di Varese

Riportare il sorriso ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie, nel momento in cui combattono battaglie importanti.

Questa è la missione del savonese Mattia Villardita, volontario che ormai da tempo si veste da Spiderman e va nei reparti pediatrici, e non solo, degli ospedali di tutta Italia per portare stupore e distrazione all’interno di realtà grigie e “noiose”.

Insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, il supereroe “umano” dedica il proprio tempo libero a servizio del prossimo e ogni dettaglio delle sue apparizioni è studiato per rendere più vera la magia. Una magia che scoppia nel cuore e regala emozioni importanti, come ci ha raccontato la giovane Desi di Ferrera di Varese, da qualche tempo “in lotta” contro un cancro: «La scena è stata comica, stavo chiacchierando con l’infermiera dicendo che con tutto il tempo che ho passato in ospedale era paradossale che non ero ancora mai riuscita a conoscere Spiderman – ha raccontato Desi -. Essendo un ospedale pediatrico quello dove sono, l’Istituto Giannina Gaslini, ho sempre trovato volontari molto carini, ma lui zero, non sono mai riuscita a incontrarlo. Poi è successo. Stavo mostrando all’infermiera il disegno che avevo portato per lui dicendo se potevo lasciarlo a loro così che al prossimo giro potevano consegnarlo da parte mia. Nello stesso momento mi sono girata e me lo sono trovato fuori dalla porta della mia stanza».

Un’anima dolce e gentile, come lo stesso Mattia Villardita riporta in un post su Instagram «che è riuscita a emozionarmi dandomi un bellissimo quadro e una meravigliosa chiacchierata dove abbiamo parlato di anime, manga, cultura giapponese, film, tatuaggi e molto altro – si legge -. Quando la mamma di Desi mi scrisse per andarla a trovare non sapeva minimamente che il dono in realtà non lo stavo facendo io a loro a viceversa. L’unica cosa che posso augurarmi per te cara De è che la splendida luce dei tuoi occhi unici al mondo non smetta di brillare mai. Spero di rivederti presto, il tuo amichevole Matti di quartiere» conclude nel post.

«Come ha scritto lui, abbiamo fatto una bella chiacchierata e sono davvero felicissima di averlo conosciuto perché è una persona splendida. Nonostante abbia raggiunto una certa “notorietà” se si può dire così, è un ragazzo semplice e soprattutto umile. Lavora e fa volontariato senza chiedere nulla in cambio. Ringrazio tanto la mia mamma e mia sorella per avermi fatto questa sorpresa» ha concluso Desi.