Guasto agli impianti a Pioltello, grandi ritardi su molte linee da e per Milano

Un guasto all’infrastruttura alla stazione di Pioltello, nell’Est Milano, sta provocando diffusi ritardi su diverse linee regionali e suburbane Trenord, nella serata di oggi, martedì 23 maggio (“foto Comitato Gallarate Milano”).

Ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni parziali si registrano sulle linee S5 ed S6 che da Treviglio (passando da Pioltello) conducono verso Gallarate-Varese e verso Novara.

Grossi disagi anche sulle linee per Brescia e per Cremona via Treviglio.

Ci sono ritardi anche per un altro guasto, tra Milano Greco Pirelli e Milano Lambrate, che impattano sulle linee per il Sud di Lombardia e sulla Albairate-Saronno-Seregno.

Articolo aggiornato alle ore 18.55 di martedì 23 maggio 2023