“Harvey”, teatro amatoriale in lingua inglese a Travedona

I Benvenuto Players (BVP), associazione culturale dilettantistica, di teatro in lingua inglese, non-profit, della provincia di Varese, presenterà prossimamente (5, 6 e 7 maggio, 20.00) al Cinemateatro Santamanzio una frizzante commedia.

Harvey, di Mary Chase, vincitrice del premio Pulitzer per il dramma (1945). è una frizzante commedia teatrale messa in scena dai Benevenuto Players sul buon cuore di Elwood P. Dowd e del suo amico immaginario, il grande coniglio bianco Harvey.

Forse qualcuno ricorderà il film omonimo, diretto da Henry Koster (1950), con James Stewart, tratto da quest’opera teatrale.

La trama conduce il pubblico attraverso diverse situazioni comiche ed equivoche, scaturite dall’influsso benevolo che Harvey ha sulle persone che lo circondano, portando ad un rilevante risveglio morale e ad una riflessione sull’animo umano.

Sarà difficile per gli spettatori non subire il fascino di Harvey e della sua capacità di fermare il tempo…

Siete tutti invitati a vedere questo esilarante spettacolo che lascerà una traccia nel vostro cuore e nella vostra mente, aiutandovi a vedere e riconoscere ciò che di buono ci circonda nella vita di tutti i giorni.

In lingua originale al Teatro Santamanzio di Travedona Monate, via S. Caterina, 42.

(Senza barriere architettoniche.)

Biglietti acquistabili presso Eventbrite:

https://benvenuto-players.eventbrite.it

Follow the BVP in Facebook https://www.facebook.com/groups/306002898456