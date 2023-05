Legnano vince ancora (89-76) e conduce la serie 2-0 contro Gallarate

Legnano – Gallarate 89-76

Legnano: Leardini 14, Mazzantini, Sacchettini 14, Terenzi 7, Casini 18, Marino 23, Drocker 9, Antonietti 4, Cucchi, Amorelli, Nespoli, Ferrario. Coach, Eliantonio

Gallarate: Hidalgo 20 , Gravaghi 7, Trentini 2, Antonelli 21, Calzavara 2, Filippi 6, Ielmini 3, De Bettin 12, Clerici 3, Bresolin, Passerini, Paparella. Coach Gambaro

Arbitri: Samuele Riggi (Siderno) e Matteo Migliaccio (Catanzaro)

Legnano vola sul 2-0 nella serie che adesso si trasferisce a Gallarate (sabato 20, alle 18.30). Vittoria non semplice per Casini e C. di fronte a un Gallarate che sta giocando a un livello ben superiore alla sua 12.esima posizione di classifica. Anche questa sera partita intensa e che ha lasciato il pubblico assolutamente soddisfatto. Questa volta, Legnano non si fa sorprendere come lunedì scorso. Ferma subito il tentativo di fuga degli ospiti (3-7 al 4′), si porta avanti ma ogni volta in cui si allontana (la prima volta al 14′ 39-28), i varesini tornano sotto con una volontà esemplare. Così la gara trova il momento decisivo a metà del terzo quarto con Legnano che piazza un parziale di 14-4 e mette al sicuro con un margine di 10 punti (72-62), l’ultima fase.

Poteva anche essere l’ultima partita al Palaborsani di Marino. Tuttavia con 23 punti, 6 assist e 25 di valutazione, il giocatore appare tutt’altro che avviato a chiduere la carriera. Che ne dite?

Tra i legnanesi, che dire di un altro “master”, Casini? Decisivo in alcuni momenti con le sue triple dall’angolo, è una garanzia assoluta.

Negli ospiti, Hidalgo a tratti era imprendibile, ben sostenuto da Antonelli mentre un gradino sotto al livello di lunedì scorso, ma sempre tra i migliori, è apparso De Bettin.

Due giorni di riposo attivo e sabato 2o si torna in campo. Legnano per chiudere la serie, Gallarate per rimettersi in gioco di fronte al pubblico amico

39′ – Leardini in penetrazione 88-72 con gioco da tre 89-72

38′ – Sacchettini da sotto 86-70. De Bettin in lunetta 86-72

37′ – Leardini 79-70. Terenzi in lunetta 81-70. Casiniiiii 84-70 e titoli di coda…. a 2’56”

36′ – Hidalgo in penetrazione 77-70. Time out Legnano.

35′ – Antonelli in lunetta 77-68

34′ – Marinoooo 77-66 (di nuovo massimo vantaggio Legnano) . Time out Gallarate.

33′ – Sfondamento in attacco di Sacchettini. Antonelli 74-66. Ancora fallo in attacco di Legnano e poi fischiato a Gallarate.

32′ – Passi di Sachettini e palla persa da Legnano: Antontelli 74-64

31′ – Stoppata di Sacchettini e Antonietti da 2 74-62

Terzo quarto: Legnano – Gallarate 72-62

28′ – Marino in penetrazione 67-58 — 14-4

27′ – Hidalgo in lunetta 0/2 (63-58). Lotta incredibile sotto i tabelloni 65-58

25′ – Antonietti in contropiede 60-58 e da lontanissimo Leardini 63-58.

23′ – Partita intensa 56-55 e sorpasso ospite 56-58. Casini in lunetta 58-58

22′ – Inizia bene Gallarate 53-50 e poi 53-52. Casiniii 56-52

Secondo quarto: Legnano – Gallarate 53-48

19′ – Casini dall’angolo 49-42 time out Gallarate. Hidalgo 49-44. Marino in lunetta 50-44

18′ – Sacchettini da sotto 46-38. Antonelli in lunetta 46-40

17′ – Drockerrr 44-38

16′ – Tap-in di Sacchettini 41-33. Time out Legnano che riprova a scappare via ancora, ma Gallarate colpisce in contropiede 41-35

15′ – Gallarate torna sotto 39-33

14′ – Marinoooo e adesso è fuga vera 36-28, bis di Marino 39-28 (+11)

12′ – Azione corale di Legnano 29-25, che poi subisce una tripla 29-28. Casini in lunetta 30-28. Terenziii 33-28

Primo quarto: Legnano – Gallarate 27-25

9′ – Casiniiii 27-22 (+5). Tentativo di fuga di Legnano.

7′ – Sorpasso ospiti 18-20 . Leardini in lunetta 20-20. Hidalgo in lunetta 20-22. Drockerrr in serata 23-22. Marino in lunetta 24-22

5′ – Parità 13-13 con Sacchettini in lunetta 15-13. Leardiniiii 18-15

4′ – Marinooo 3-7 e poi Sacchettini 5-7, seguito da Leardini 8-9 e Drockerrr firma il sorpasso 13-11

2′ – Primi punti Gallarate 0-4

