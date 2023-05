“NON SPRECHIAMOCI”: buone pratiche e buone idee per la sostenibilità

Dall’abbigliamento al cibo, dall’acqua alla filiera agro-alimentare, “Non sprechiamoci” è il titolo del laboratorio esperienziale promosso dalla Commissione Salute dell’IC “Campo dei Fiori” venerdì 5 maggio alle ore 20:30, presso la scuola secondaria di I grado “Villa Valerio”, in via Sant’Agostino a Casciago.

L’evento è parte del calendario di Un giro della salute a 360°, iniziativa giunta alla sua settima edizione, patrocinata dai comuni di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate e sostenuta dalle Associazioni genitori dei plessi del IC “Campo dei Fiori”.

La serata, ad accesso libero e gratuito, ha visto la partecipazione di famiglie e di docenti dell’Istituto, del Dirigente Scolastico Daniele Marzagalli, dell’Assessora all’Istruzione Caterina Cantoreggi e della dr.ssa Paola Campiotti dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, responsabile dell’area “Consulte studentesche e Discipline motorie e sani stili di vita”, ma era aperta all’intera cittadinanza: si è parlato di “SPRECO” da tanti punti di vista e in modo pratico e coinvolgente.

Attraverso l’incontro con alcuni Enti del territorio, promotori di esperienze virtuose che spaziano dal campo dell’abbigliamento al recupero delle eccedenze alimentari, alle buone pratiche sull’utilizzo dell’acqua (bene così prezioso e “scontato”), all’attenzione verso la filiera dei prodotti alimentari, la serata è riuscita a far riflettere grandi e piccoli sulla “sostenibilità” delle nostre azioni. Il cambiamento di alcune abitudini è determinante per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Dopo i saluti di benvenuto è stato proposto, come stimolo di riflessione, un intervento di Andrea Segrè che, anche se pur riferito a più di dieci anni fa, è ancora di grande attualità:

Un anno contro lo spreco: Andrea Segrè at TEDxBologna

Il Dirigente Scolastico, ringraziati le docenti, i genitori e le studentesse che si sono prodigati per organizzare l’encomiabile iniziativa, ha ricordato l’importanza educativa della responsabile gestione delle risorse e di come, tra i compiti fondamentali della scuola, ci sia quello di promuovere in bambini e ragazzi i corretti e sani stili di vita, per implementare le buone pratiche di cittadinanza attiva e promozione dei valori democratici costituzionali; inoltre, di come il tema della serata, incentrata sulla prevenzione ed il contrasto allo spreco alimentare e delle risorse naturali, simboleggi più in generale l’esortazione a valorizzare ad ogni età l’investimento dei propri carismi nella costruzione di competenze per la vita, per offrire un intelligente senso esistenziale.

Alcune ragazze, membri del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) di Villa Valerio, insieme ad alcune compagne, hanno quindi suddiviso i partecipanti in quattro gruppi e li hanno guidati attraverso i vari laboratori . “VESTI BENE E SOLIDALE” è stato condotto da Fabrizio Italiano, responsabile del negozio Share di Varese.

«L’opportunità offerta dalla serata ha permesso di poter diffondere tra gli allievi ed i genitori dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori nuove consapevolezze sul concetto di sostenibilità sociale e ambientale. Sostenibilità che passa anche attraverso ciò che indossiamo», sottolinea Fabrizio Italiano, responsabile di Share Varese, negozio di abbigliamento Second Hand in via B. Luini 3 a Varese, che aggiunge: «conoscere i tessuti può fare la differenza, dandoci maggiori competenze sulle future scelte di acquisto; inoltre trasformare lo scarto in valore, attraverso le donazioni fatte mettendo i capi non più usati nei cassonetti gialli di Caritas Ambrosiana, può contribuire concretamente a consolidare la sensibilità ambientale e a sviluppare nuove forme di solidarietà sociale sul territorio, grazie ad una proficua integrazione tra Caritas Ambrosiana, Vestisolidale e le altre cooperative del Consorzio Farsi Prossimo».

L’esperta di tessuti Mathia Belli ha creato appositamente per la serata un segnalibro con inserti di tessuto di vario genere. Un piccolo gadget che è anche un promemoria tattile: un invito a saper riconoscere e distinguere i tessuti di qualità, biodegradabili e a basso impatto ambientale.

Nel laboratorio “CONNESSIONI DI VALORE” Sara Villa dell’associazione Cast Laveno Mombello e Camilla Crugnola, dell’Azienda agricola Ortobiobroggini, hanno parlato della filiera alimentare e dell’esperienza della “P.P.D.O. Piccola e Poetica Distribuzione Organizzata”.

Il progetto “Connessioni di valore” ha l’obiettivo di favorire un’alternativa all’attuale filiera agricola predominante, affermando un sistema collettivo di produzione, conferimento e vendita/consegna a domicilio di prodotti agricoli sani, prodotti con criteri di equità e giustizia sociale, garantendo la salvaguardia dell’ambiente e il potenziamento dei servizi ecosistemici legati alla biodiversità locale, la polifunzionalità degli agro-ecosistemi, l’implementazione di un mercato del lavoro inclusivo; in modo che sia anche innovativo e di immediata fruizione per i consumatori così da competere con la Grande Distribuzione Organizzata. Il laboratorio è stato condotto in maniera dinamica attraverso un “dibattito animato”: i partecipanti hanno dovuto prendere “fisicamente“ posizione dichiarandosi d’accordo o non d’accordo rispetto a ciascuna delle domande proposte. Su ciascun argomento le domande e i dubbi dei partecipanti hanno dato la possibilità di approfondire alcuni temi in modo puntuale e preciso non solo dalla conduttrice, Sara Villa, ma anche da Camilla Crugnola, giovane imprenditrice agricola del territorio. A disposizione delle persone presenti anche vari volantini con iniziative locali e interessanti libri sull’argomento trattato. A tutti è stato consegnato un foglio con un elenco di azioni che tutti possiamo mettere in atto: “E io cosa posso fare?”.

Un partecipante commenta: “Parlare di cibo e di filiera agroalimentare è un’occasione importantissima. È un mondo che diamo per scontato senza neanche cercare di capirne la dinamica. Questo laboratorio ha aperto domande e offerto strumenti per fare scelte più consapevoli.”

Nel laboratorio “CIBO DI VALORE” Simona Guffanti di Dono – Non solo pane Varese ha raccontato di come trasformare lo spreco in risorsa: dopo aver ascoltato questa bella esperienza di volontariato cresciuta sul nostro territorio è stato proposto a bambini e ragazzi l’assaggio di una loro marmellata di cui si dovevano indovinare gli ingredienti.

Ai partecipanti è stata offerta la ricetta di una marmellata di stagione.

Al termine della serata, Simona ha voluto esprimere il piacere di aver partecipato: «Partecipare alla serata Nonsprechiamoci è stata una bella possibilità di incontro. La semplicità dei bambini colpisce sempre! Raccontare a loro e ai loro genitori l’esperienza del nostro laboratorio di marmellate del DONO e di tutta la realtà del BancoNonSoloPane è stata un’occasione per riscoprire insieme come rispondendo a un bisogno si può diventare protagonisti della realtà in cui si vive, educandosi a non sprecare nulla e insieme a dare del tempo con gratuità per collaborare a un’opera grande».

Una mamma commenta: «È stato bello scoprire una realtà così virtuosa del nostro territorio, (addirittura 300 volontari aiutano nella raccolta e distribuzione di prodotti e anche nella realizzazione di marmellate che vengono donate a tantissime famiglie bisognose di Varese!) e vedere tutti i bambini in fila entusiasti di provare la marmellata confrontandosi sugli ingredienti misteriosi! Sicuramente nel prossimo Natale cercherò i loro prodotti nel temporary store in centro».

Nel laboratorio “L’ACQUA È UN GIOCO SERISSIMO!” Debora Banfi e Nicoletta Poroli di Alfa Varese hanno proposto un’attività ludica a squadre per valorizzare l’acqua come bene prezioso e aiutare grandi e piccini a conoscere meglio questa risorsa vitale con giochi e informazioni utili e divertenti. A tutti i partecipanti è stato donato un piccolo zainetto con il libretto completo dei giochi e un simpatico gadget.

Commentano i partecipanti: «Un buon modo di far interagire grandi e piccoli! Temi importanti che interessano la nostra quotidianità trattati in modo leggero».

Per concludere riportiamo le parole dell’assessora all’istruzione di Casciago Caterina Cantoreggi: «È stata una serata piacevole dove abbiamo potuto conoscere delle realtà non sempre in evidenza, alcune delle quali fanno della sostenibilità ambientale un aiuto sociale. Ci tengo a ringraziare la Commissione salute dell’IC Campo dei Fiori per l’impegno e il tempo dedicato alla realizzazione degli incontri».

L’evento è stato inserito nel calendario del Festival dello Sviluppo sostenibile 2023. L’obiettivo del Festival promosso dall’ASviS, che si terrà dall’8 al 24 maggio in tutta Italia, online e nel mondo, è promuovere e diffondere a tutti i livelli – nelle istituzioni, nelle scuole, nella società – la conoscenza dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unito. “LA SOSTENIBILITÀ TIENE ACCESO IL FUTURO è il messaggio chiave della campagna di comunicazione che accompagnerà l’edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile: solo attraverso le scelte e i comportamenti individuali e collettivi che mettiamo in atto nel presente con la consapevolezza di ciò che significa sostenibilità economica, sociale e ambientale, infatti, possiamo contribuire a tenere viva la prospettiva di un futuro più sostenibile”.

Questo nostro piccolo incontro laboratoriale ha contribuito a creare occasioni di riflessione collettiva su questi importanti temi cercando di offrire idee e spunti concreti per vivere in modo più attento all’ambiente, in linea con i valori sostenuti dalla rete GREEN SCHOOL di cui tre dei sei plessi dell’Istituto fanno parte.

Un genitore, membro della Commissione Salute e Benessere, al termine della serata, ha commentato: «Ecco la scuola che mi piace: quella che promuove la cultura – non solo l’istruzione; quella che si rivolge a tutti, spalancando le porte ai genitori e ai cittadini; quella che va oltre ai programmi istituzionali per approfondire i temi “caldi” che riguardano tutti; quella valorizza le diverse competenze, stimolando la collaborazione, per formare cittadini responsabili e consapevoli; quella che sa scendere dalla cattedra per sedersi di fianco ai suoi allievi e costruire con loro la conoscenza; quella che sa sorridere…».

Appuntamento al ciclo di incontri del prossimo anno scolastico!