Alla Libreria degli Asinelli un viaggio tra Cile e Argentina con Dino Azzalin

“L’idea del viaggio in Sudamerica ha origini lontane credo intorno agli anni settanta, quando non ancora diciottenne mi innamorai della poesia di Pablo Neruda…”. Esordisce così Dino Azzalin, medico, poeta, scrittore e “vagabunden” nel suo originale diario di viaggio (lo abbiamo raccontato anche qui) , testimonianza del percorso che finalmente, appena raggiunta la “maggiore età”, ha compiuto tra Cile e Argentina, utilizzando come guida turistica solo ed esclusivamente le opere degli autori sudamericani letti nel tempo.

È con questo proposito che Azzalin, già noto per i suoi libri di viaggio “Diario d’Africa”(giunto alla sesta edizione) e “Mani Padamadan- viaggi di solo andata”, e co-autore tra l’altro del programma “Latino America”, andato in onda per anni su Radio Varese, intende raccontare con voce e immagini le suggestioni letterarie scaturite dalla recente esperienza e presenta il libro “Viaggio letterario tra Cile e Argentina”.

Nel corso della serata si parlerà, oltre che di Pablo Neruda, anche di Gabriela Mistral, Luis Sepúlveda, Isabel Allende, Antonio Skármeta, Bruce Chatwin, Jorge Louis Borges, Adolfo Bioy Casares, Victoria e Silvina Ocampo e Alfonsina Storni, quest’ultima poetessa argentina poco nota in Italia al grande pubblico ma non certo sfuggita al lettore attento e appassionato. Un appuntamento in libreria, e non per la presentazione di un volume, ma per lo splendido scenario di un racconto tra amici selezionati e i più veri e silenziosi compagni d’avventura: i libri.

Tra il deserto di Atacama, il Cile dal profondo Nord all’estremo Sud, passando dalla Patagonia fino allo stretto di Magellano e di qui in Argentina finoa Ushuaia, l’ultima città del mondo prima del Circolo Polare Artico, e poi a Buenos Aires volando sopra il Perito Moreno uno dei ghiacciai più famosi del mondo. Così, seguendo itinerari naturalistici tra i più emozionanti del Pianeta, verranno descritte con gli occhi del poeta le immagini già realizzate grazie al montaggio di Varesenews e raccontate in diretta per alcune fasi del viaggio insieme alla proiezione di un video e di materiali fotografici inediti relativi ad alcuni momenti importanti. A seguire, per pochi (max. 15), una cena super a base di sapori, aromi e profumi sudamericani.