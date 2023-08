Coach Bialaszewski si presenta: diretta liveblog su VareseNews

Primo appuntamento ufficiale in biancorosso per il nuovo allenatore della Openjobmetis Varese, Tom Bialaszewski, e per il suo vice Marco Legovich. I due tecnici – americano il primo, triestino il secondo, parleranno a partire dalle ore 11 di venerdì 18 agosto in una conferenza stampa al palasport di Masnago. VareseNews si collegherà con il liveblog – simile a quello con il quale raccontiamo le partite – per non perdere neppure una parola di quanto accadrà. Per commentare in tempo reale è attiva la nostra chat, Trovate la diretta a seguire, in questo articolo, oppure CLICCANDO QUI.