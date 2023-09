A Ferno la corsa che abbatte le barriere

Una corsa veramente aperta a tutti per regalare la gioia dello sport a chi ha difficoltà motorie. L’Asd Correre Oltre in collaborazione col Comune di Ferno ha organizzato la FernoRun: una corsa-camminata non competitiva attraverso le vie del paese, aperta a tutti e a iscrizione gratuita. L’appuntamento è domenica 15 ottobre.

Il punto di ritrovo è alle 9 alla tensostruttura del parco comunale di Via Marco Polo, angolo Via Padre Pedrotti. Due i percorsi disponibili: la FernoRun si sviluppa su un tragitto di 10 chilometri, mentre la FamilyRun su un tracciato di 5 chilometri. Entrambe le corse cominciano alle 10.

Alle 12, inoltre, per tutti i partecipanti c’è la possibilità di provare le speciali carrozzine da corsa della asd Correre Oltre. «I partecipanti normodotati – spiegano i volontari dell’associazione – possono provare l’emozione di spingere le carrozzine durante l’evento, e aiutare così le persone con disabilità a sperimentare per la prima volta l’esperienza di partecipare a una corsa. Ringraziamo il Comune di Ferno per la grande disponibilità che ci ha dimostrato nell’organizzazione di questa iniziativa».