Castelseprio in mongolfiera, una giornata tra mercatini e viaggi “tra le nuvole”

L’Associazione del Seprio APS presenta: “Castelseprio in mongolfiera” evento che avrà luogo l’8 ottobre per grandi e bambini organizzato da Arcadia Fly team e la loro mongolfiera.

La giornata inizierà alle ore 7:00 con il consueto mercatino dell’antiquariato ormai conosciuto e apprezzato da tutti gli amanti del vintage e collezionisti. Alle ore 9:30 partirà la sesta edizione di “Piccoli Imprenditori/trici crescono”, mercatino ormai sempre molto atteso dove i bambini dai 6 ai 14 anni sono protagonisti e possono scambiare, barattare, ecc .. i propri giocattoli, libri, disegni ecc..

La partecipazione sarà gratuita a donazione libera, ma sarà necessaria l’iscrizione. Posti limitati.

Alle ore 14:30 partirà anche la festa d’apertura dell’Oratorio San. Giovanni Bosco Castelseprio che vedrà arrivare i piloti di Arcadia Fly team con la loro mongolfiera. Spiegheranno a grandi e bambini il mondo del loro pallone volante, risponderanno alle domande e si potrà vedere da vicino una vera mongolfiera.

Dalle 17:45 circa 30 fortunati potranno provare l’emozione di un volo guidato su una vera mongolfiera (20 passeggeri verranno estratti a sorte, mentre 10 si potranno prenotare).

Come racconta Davide Fogliano Segretario dell’Associazione del Seprio “siamo molto felici di essere riusciti a unire più realtà in un unico e solo evento, con lo scopo di aggregare grandi e bambini grazie alla magia che sa trasmettere solo una mongolfiera, che inevitabilmente ispira sogni e fantasie a qualsiasi età. Tutto questo anche grazie al lavoro congiunto del Sindaco di Castelseprio Silvano Martelozzo, di Don Giorgio Maspero parroco del paese, dei nostri Associati, dei volontari dell’oratorio e dei ragazzi/e di Arcadia Fly team, che hanno sposato con entusiasmo questo progetto, portando il loro grandissimo contributo ed esperienza.

Durante il volo guidato della mongolfiera sarà possibile mandare messaggi come auguri, promesse di matrimonio ecc.. con striscioni che saranno appesi sulla mongolfiera. Tutto il ricavato sarà donato all’oratorio di Castelseprio”

Se qualcuno volesse donare i giocattoli inutilizzati abbandonati nelle cantine verrà fatta una bancarella per la raccolta fondi. L’associazione si offre di ritirarli anche al domicilio.

In caso di maltempo l’evento sarà spostato a nuova data, gli eventuali sorteggiati per il volo in mongolfiera resteranno in nota.

Per info potete contattare l’Associazione del Seprio via e-mail: info@associazionedelseprio.it oppure tramite telefono al 351 519 0130.