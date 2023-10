A Brenta ancora e sempre “Beigiurnà“

E’ ormai paradigmatico che quando ci si addentra nelle vicende dei Beigiurnà nulla può essere scontato né, tanto meno, coniugato alla semplicità. Che cosa succede loro in questo periodo che vede la conclusione dell’estate e la nascita di un autunno che compie il suo cammino tradizionale alternando piogge e abbassamento delle temperature a climi miti che invogliano a crogiolarsi? Bisogna fare un breve riassunto delle vicende degli ultimi lustri.

Il Club Amici Beigiurnà nasce nel 2001 con la missione di promuovere lo sport delle bocce affiancando in pratica la Bocciofila Il Chiosco di Brenta attraverso il godimento dei locali campi di bocce, poi quando questa chiude nel 2011, ne assorbe gran parte degli atleti e il Club si trasforma in ASD Bocce Beigiurnà fino alla fine del 2021, anno nel quale cessa la sua attività agonistica dando luogo alla nascita della Monte Nudo Brenta Bocce dove confluiscono di nuovo quasi tutti gli atleti dei Beigiurnà: repetita iuvant, insomma.

I Beigiurnà però non scompaiono: nasce la Società ASD Beigiurnà Beach Bocce con a capo l’inesauribile innamorato delle bocce che risponde al nome di Mauro Giudici e a Gabriele Bellorini. La Società si proietta nell’adolescente settore del Beach Bocce, organizzando tappe significative dell’itinerario nazionale – a Laveno e Porto Valtravaglia – per condurre i vincitori alle fasi conclusive programmate dalla Federazione. Tutto bene, il percorso è tracciato e la strada è in leggera ma sicura discesa? Ma neppure nei sogni più allettanti! I dirigenti del beach scoprono che, secondo le regole federali, non è possibile essere dirigenti della nuova specialità e atleti della raffa, per cui occorre scegliere.

E così la ASD Beigiurnà Beach Bocce scompare. Tutto finito, quindi? Chi pensava questo evidentemente non conosce Mauro e Gabriele che fanno risorgere il Club Amici Beigiurnà con la primitiva funzione di promozione che aveva caratterizzato la sua nascita agli albori degli anni 2000. Ecco perché domenica primo ottobre sui campi di Brenta ha avuto luogo una gara individuale a invito per 24 giocatori – tesserati e non -, sistema a terzine ai 10 punti il mattino e, dopo la pausa pranzo, finale tradizionale con gli otto vincitori di ciascuna terzina, in una festa di sport avente l’alibi di celebrare di nuovo, con il sostegno di Comune e Pro Loco, i recenti campi di bocce di Brenta.

Il modus operandi caratterizza l’usuale sistema del “maestro”, come maliziosamente viene appellato il nostro Mauro, sempre intento a seguire ogni dettaglio, al fine di assicurare la migliore riuscita della manifestazione, con l’abituale sorriso coinvolgente e trainante i suoi impareggiabili collaboratori, Bellorini in testa, per la 2 conquista del “vello d’oro” – novello Giasone –: in questo caso il mantenimento e la crescita di quei rapporti amicali che vivono in osmosi con il mondo delle bocce. Vince la competizione Todeschini, ma non è così importante, sebbene nessuno voglia uscire dal campo sconfitto, ma davvero non è essenziale: vincono i valori di Mauro, Gabriele, Luigi, Silvano e molti altri che sarebbe arduo enumerare. Loro ci credono e riescono veramente a seminare con dovizia: ancora e sempre beigiurnà, minuscolo stavolta.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

29 settembre – Renese – finale regionale serale coppia imposta 1) Bacchetta Mario/Pisano Franco – Baraggese (NO) 2) Di Francesco Alfonso/Scurati Marco – Cuviese (VA) 3) D’Andrea Antonio/Nunziata Luigi – Malvestiti (MI) 4) Barilani Walter/Basso Daniele – Cuviese (VA)

01 ottobre – Brenta – 1a manifestazione Club Amici Beigiurnà – individuale a invito 1) Todeschini Omar 2) Massa Sergio 3) Casartelli Silvano 4) Chittoni Antonio

02 ottobre – Bederese – a settori, Bedero e Vergiate – continua regionale serale individuale BCD