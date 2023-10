Ai Giardini Estensi di Varese torna “Un sorriso per il Ponte”

I Giardini Estensi di Varese si trasformano per una domenica in una immensa ludoteca. È l’effetto “Un Sorriso per il Ponte”, il grande evento organizzato dal Ponte del Sorriso per domenica 15 ottobre.

Saranno moltissimi i laboratori creativi per manipolare materiali diversi o per costruire oggetti con il principio del riciclo. Una grande novità di quest’anno sarà l’eco percorso durante il quale i bambini saranno impegnati a liberare il mondo dalla plastica. Sempre presenti i giochi di una volta, per scoprire quanto ci si può divertire con semplicità, e l’ospedale dei pupazzi per conoscere in modo giocoso, come funzione l’ospedale per non averne paura.

Immancabili il truccabimbi, le bolle giganti, i gonfiabili, il trenino che viaggia per la città, gli amici a 4 zampe.

E ancora tanti spettacoli di circo, teatro, danza, ginnastica artistica e acrobatica, di fiabe. Si può prendere il diploma di Vigile del Fuoco con l’Accademia dei Pompieri, cimentandosi in un pericoloso salvataggio con spegnimento del fuoco, e si può diventare co.piloti di super fantastiche Abarth.

Supereroi, principi e principesse, clown accompagneranno i bambini in questa grande avventura. E ci sarà anche il torneo di minibasket scoiattoli con il trofeo “Il Ponte del Sorriso”.

Non mancherà lo stand gastronomico sotto la tensostruttura, con la polenta e bruscitt, gorgonzola, salamelle, patatine fritte, panini vari, degli Alpini, e con ravioli basilico/pinoli e pepite al prosciutto crudo Lo Scoiattolo. E poi pane, pizza, focacce e dolci, tutto fresco dalle 09.30.

Gli sbandieratori apriranno la giornata alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle 19.00. «Un ringraziamento particolare – spiegano gli organizzatori – alle tantissime associazioni, alle centinaia di volontari e agli sponsor, che rendono possibile questa giornata spensierata ma di solidarietà a favore di bambini in ospedale».

IL PROGRAMMA

https://www.ilpontedelsorriso.com/torna-un-sorriso-per-il-ponte-edizione-2023/

Ore 09.30 – ingresso

Dalle ore 09.30 – campetto da basket

torneo mini basket scoiattoli

Ore 10.00 – lungo i giardini

apertura attrazioni “un sorriso per il ponte”, sbandieratori e clown

Dalle ore 10.00 alle 19.00 – lungo i giardini

Laboratori creativi, giochi di una volta, il piccolo giardiniere, gonfiabili, truccabimbi, bolle giganti, amici a quattro zampe, supereroi, animazione clown, ospedale dei pupazzi, accademia dei pompieri con breve intervallo pranzo, baby dance, eco percorso.

Dalle ore 10.00 alle 19.00 – via Sacco

Trenino, percorso co-pilota (con breve intervallo pranzo)

Dalle ore 12.00 pranzo stand gastronomici e bevande – tensostruttura

ravioli freschi al basilico e pinoli o al prosciutto crudo, polenta e bruscitt o salamelle o gorgonzola, panini con salamelle, wurstel, affettati, nutella, patatine fritte

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ogni ora – centro giardini

Spettacoli di fiabe divertenti

Ore 11.15 – Salone Estense

Spettacolo “il gatto con gli stivali”

Ore 14.30 – Salone Estense

Spettacolo “il gatto con gli stivali”

Ore 15.00 – lungo i giardini

Spettacolo “tutti al circo”

Ore 15.30 – Salone Estense

Piccolo spettacolo di danza “Cenerentola” ed esibizione ginnastica artistica

ore 16.00 – Salone Estense

Spettacolo “Il gatto con gli stivali”

Ore 17.00 – lungo i giardini

Spettacolo “tutti al circo”