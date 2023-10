Eventi per bambini nel weekend del 20, 22 e 23 ottobre tra Varese e provincia

Temporali da brivido tra sabato e domenica ed eventi che anticipano halloween in questo weekend di ottobre, il primo davvero autunnale della stagione. Per le famiglie tanti spettacoli in compagnia della Scatola magica per il primo festival internazionale del teatro kamishibai in programma a Varese. E poi passeggiate nei boschi a raccogliere castagne o caldarroste da gustare in compagnia negli eventi in programma.

EVENTI

TRADATE – Porte aperte al Centro didattico e all’EcoPlanetario del Parco Pineta che domenica rende omaggio all’autunno con una domenica di apertura tra sentieri da esplorare, giochi e viaggi stellari per adulti e bambini alla scoperta del Cielo di Halloween – Scopri il programma

ANGERA – Sabato il lungolago sarà allietato, a partire dalle 9.30, dalle Fate del Lago di Angera con momenti di spettacolo, dalla giocoleria, laboratori per bambini e truccabimbi – Leggi qui

ANGERA – Per bambini e famiglie nel pomeriggio di domenica 22 ottobre, sui pratoni in riva al lago, si celebra la Giornata della meraviglia per portare messaggi di pace – Scopri di più

VARESE – Il Borducan si trasforma nuovamente in una piccola Hogwarts con l’allestimento a tema Harry Potter sarà presente fino al 5 di novembre: gli stendardi delle quattro casate saranno esposti sulla facciata, i personaggi più amati della saga saranno ospiti dell’albergo e gli elfi di casa cucineranno deliziose prelibatezze a tutte le ore – Tutte le informazioni

SAMARATE – Domenica 22 ottobre a San Macario di Samarate nuova edizione della Sagra d’Autunno dalle ore 10,30, organizzata dal Comitato Chiesetta di Cascina Sopra in collaborazione con Proloco di Samarate e con Progetto “aScuoladiFattoria”. Attività e Percorsi Tematici per i bambini con la mungitura delle Mascotte capretta Camoscetta e Mucca Camomilla.

COCQUIO TREVISAGO – L’arte della falconeria protagonista domenica dell’Ottobre Caldanese che anima la stagione autunnale aprendo le vie, le piazze ed i cortili nella piccola frazione di Caldana – Tutte le informazioni

CASTAGNATE

SESTO CALENDE – Rinviata da sabato a domenica 22 ottobre la Castagnata mostruosa a tema Halloween promossa dall’associazione genitori della scuola Ungaretti, con tatuaggi e tunnel da brivido da provare – La locandina

CASCIAGO – A Sant’Eusebio arriva la castagnata della Pro Loco di Casciago. Domenica 22 ottobre dalle 15 davanti all’area ristoro di Sant’Eusebio castagne, dolci e vin brulé a volontà. In caso di maltempo l’evento sarà annullato – Tutte le informazioni

VARESE – Una castagnata al Sacro Monte per illuminare il Borgo a Natale. Sabato pomeriggio 21 ottobre e domenica 22 ottobre tutto il giorno il “gruppo lucine” che illumina il Sacro Monte per Natale organizza una castagnata per raccogliere fondi per acquistare le luminarie natalizie – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Una castagnata nel parco Alto Milanese per salutare l’autunno. Tante attività aspettano chi parteciperà: innanzitutto, vin Brulè e castagne a offerta libera per tutti, che andrà a sostenere i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

VARESE – Quattro spettacoli di teatro kamishibai nelle serate di venerdì, sabato e domenica e nel pomeriggio di sabato allo Spazio YAK per il primo festival internazionale di kamishibai “La casa delle storie” promosso dalla scatola magica – Qui tutto il programma

VARESE – Si intitola Bianconero la storia raccontata in kamishibai domenica in doppia replica, al mattino e nel pomeriggio in Fondazione Morandini per il festival internazionale del kamishibai – Leggi di più

BUSTO ARSIZIO – La rassegna per bambini del Teatro San Giovanni Bosco a cura delle compagnie C’è un asino che vola e L’Arca di Noe parte domenica 22 ottobre alle ore 16 con Il Brutto anatroccolo della compagni Proscenio – Scopri di più

VARESE – Domenica 22 ottobre famiglie al cinema Nuovo con CinemaKids che propone “Titina”, film d’animazione rivelazione dell’ultima stagione che racconta in maniera divertente e poetica la grande avventura alla scoperta del Polo Nord a bordo di un dirigibile di Ronald Amundsen e Umberto Nobile (assieme alla sua cagnolina Titina), un secolo fa – La rassegna

AROSIO – Si intitola “I Vestiti nuovi del Principe Amleto” lo spettacolo in programma domenica sera in auditorium per il festival itinerante “Terra e Laghi” del Teatro Blu – L’evento

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO – Dal mutismo selettivo di Emma, ai desideri di un coniglietto: la libraia Laura Orsolini questa settimana propone ai ragazzi il suo ultimo romanzo giallo e ai bambini un illustrato che racconta quanto la felicità di ciascuno sia legata al bene di tutti – Scelti per te

LABORATORI

BESNATE – Autunno di creatività e solidarietà nei fine settimana di ottobre proposti dalla Banca del tempo di Besnate. Il laboratori creativo in programma sabato mattina al Gs è dedicato ai Profumi d’autunno – Scopri di più

GALLIATE LOMBARDO – Torna sabato pomeriggio in biblioteca l’appuntamento Sulle ali della fantasia, tra letture animate e laboratori per bambini tra i 3 e i 7anni. Partecipazione gratuita – Leggi di più

GITE ED ESCURSIONI

GORNATE OLONA – Domenica 22 ottobre ore 10.30 e 14.30 dal Monastero di Torba parte una Passeggiata botanica guidata per bambini e famiglie lungo il fiume – Come partecipare

BARASSO – Continuano domenica le escursioni guidate in Grotta Remeron fino a 50 metri sotto terra. La prenotazione è obbligatoria – Tutte le informazioni

BIELLA – Tornano le escursioni guidate al Bosco del Sorriso dell’Oasi Zegna immersi nel “foliage”. I prossimi sono in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre, sabato 28 e domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre – Leggi qui

VARESE – Una camminata per scoprire Casbeno e Bobbiate, sabato 21 ottobre lungo un tratto del sentiero che percorre il Parco Plis Cintura Verde Sud, per scoprire i lavatoi e le bellezze presenti sul percorso – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPA’

SESTO CALENDE – Venerdì 20 ottobre QUi, il Festival dell’esserci propone Visto da QUI , una giornata di confronto sul ritiro sociale dei ragazzi a partire dall’esperienza del progetto Sakido per cambiare prospettiva sul disagio di chi cresce nell’epoca della fragilità adulta. Per l’occasione in Biblioteca sarà possibile sperimentare gratuitamente l’installazione Isole – Scopri di più

AZZATE – Venerdì 20 ottobre alle 20.45 parte Genitori in viaggio per crescere figli sereni e consapevoli , il nuovo spazio per genitori di bambini e ragazzi tra 6 e 16 anni proposti dalle Mamme in Cerchi con psicologhe e pedagogiste. Partecipazione gratuita – Il programma

AZZATE -I Papà al tappeto ricevono la visita speciale della Biblioteca di Azzate nella mattinata di sabato 21 ottobre, con libri e letture spassose ad animare lo spazio riservato al lato maschile della genitorialità – L’iniziativa

VARESE – Gli insegnamenti davvero fondamentali per i figli sin da piccoli. Se ne parla a Varese nel convegno del 21 ottobre proposto dalla media parentale Makula – I dettagli

VARESE – È dedicato alla Mediazione familiare l’incontro di venerdì sera all’interno del percorso Genitori dopo la separazione proposto dall’associazione “Il Cortile”. L’iniziativa è aperta a tutti, mamme e papà, per condividere le problematiche della separazione o del divorzio – Come partecipare

COCQUIO TREVISAGO – Un incontro all’oratorio di Cocquio Trevisago per parlare dei “disturbi specifici di apprendimento“. “Dsa: un diverso punto di vista“ è il titolo dell’incontro in programma venerdì 20 ottobre alle 20.45 all’oratorio Sant’Andrea – Tutte le informazioni

PER TUTTI -Feste e sagre dal profumo di zucca e castagne. Rombo di motori a Gallarate e cena longobarda al monastero di Torba. Gli eventi del fine settimana scelti dalla redazione – Cosa fare nel weekend