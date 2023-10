Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 20, 21 e 22 ottobre

Ultimo weekend della Festa della Zucca a Gavirate. Domenica gastronomica con tortelli di zucca, ravioli mantovani, risotto e molto altro. A Gallarate rombano le auto d’epoca con il Criterium automobilistico, che rievoca la corsa tenutasi nel 1923. È quasi tempo di Natale: il “gruppo lucine” che illumina il Sacro Monte per Natale organizza una castagnata per raccogliere fondi per acquistare le luminarie natalizie. Cena longobarda e passeggiata per famiglie al Monastero di Torba, bene del Fai Fondo Ambiente Italiano. Duemilalibri, il festival del libro di Gallarate prosegue con due sezioni aggiuntive, “District” e “Off”. Anticipate venerdì dall’incontro con Pietrangelo Buttafuoco, con il suo libro su Berlusconi.

EVENTI IN EVIDENZA

BARASSO – Continuano le escursioni in Grotta Remeron seguite da un ricco pranzo al ristorante della Colonia Rossi. Appuntamento per tutte le domeniche di ottobre. La prenotazione è obbligatoria. Scopri il menù di domenica 22 ottobre. Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Passeggiate, falconeria, spettacoli teatrali, degustazioni e ottimo cibo: l’Ottobre Caldanese anima la stagione autunnale aprendo le vie, le piazze ed i cortili nella piccola frazione di Caldana. Tutte le informazioni

VARESE – Tradizione e nuove idee per le feste: apre il Paese del Natale di Nicora Garden. Dal 21 ottobre al 24 dicembre, nel punto vendita di Varese, in via Carnia 133, troverete un villaggio natalizio ancora più grande con un nuovo percorso e tantissime nuove proposte e sorprese raccolte in una quindicina di sale. Tutte le informazioni

CUNARDO – Con trent’anni di storia e un profondo impegno nella creazione di abiti da sposa e da cerimonia, L’Arte Sartoriale di Giusy Croce è pronta per presentare la sua prima Capsule Collection Haute Couture. L’appuntamento è per sabato 21 ottobre in atelier. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Ultimo weekend per la Festa della Zucca sul lungolago. Un gustoso menù e tante bancarelle. Tutte le informazioni

VARESE – Colori e sapori d’autunno è un piccolo mercatino nato a Bregazzana da pochi anni, completamente immerso nel verde che ha come protagoniste bancarelle di bravissimi artigiani e hobbisti e prodotti a km zero. Il giorno 22 ottobre, in piazza Don Ernesto Essi, a partire dalle ore 10.00 troverete bancarelle di prodotti a km zero dove potrete acquistare formaggi di capra freschissimi, miele e altri prodotti del territorio. Tutte le informazioni

VARESE – Il Borducan torna a riempirsi di magia: dopo il successo della prima edizione, il romantic hotel più famoso di Varese si trasforma nuovamente in una piccola Hogwarts. L’allestimento a tema Harry Potter sarà presente fino al 5 di novembre. Scopri tutti gli eventi in programma. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Dal 21 al 23 ottobre in via Bixio, al maniero della contrada San Domenico, un intero weekend dedicato al risotto nelle sue preparazioni più gustose e amate con la Sagra del Risotto all you can eat. Tutte le informazioni

EVENTI

GALLARATE – Rombano le auto d’epoca a Gallarate: torna il Criterium automobilistico. Un fine settimana rombante, con il Gruppo Auto Moto Storiche, che rievoca la corsa tenutasi nel 1923. Ventiquattro auto antiche in tour per due giorni, la più antica è una “signorina” del 1909 – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – VERGIATE – QUI è il Festival dell’Esserci: tre giorni per il benessere di adolescenti e adulti. Dal 19 al 21 ottobre tra Sesto Calende e Vergiate eventi dedicati all’adolescenza e alla necessità, anche degli adulti, di una vita più lenta ed equilibrata – Tutte le informazioni

VARESE – Una camminata per scoprire Casbeno e Bobbiate: organizza il consiglio di quartiere 4 a Varese. Sabato 21 ottobre il consiglio di quartiere 4 organizza una camminata lungo un tratto del sentiero che percorre il Parco Plis Cintura Verde Sud, per scoprire i lavatoi e le bellezze presenti sul percorso – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Un weekend in Valcuvia con deltaplani, castagne e gastronomia. L’inizio degli eventi è previsto per sabato 21 presso l’area feste di Casalzuigno dalle ore 9 con il ritrovo dei piloti partecipanti alla gara di H&F e l’apertura degli stand delle vele – Tutte le informazioni

VARESE – Una domenica per scoprire il quartiere Belfiore a Varese, che compie 100 anni. Domenica 22 ottobre una giornata per andare alla scoperta dell’ex quartiere operaio nel rione di Biumo. Visite guidate per conoscerlo, musica e spettacoli tra le case centenarie – Tutte le informazioni

VARESE – Inaugurato ai Giardini Estensi di Varese “Il Villaggio della Sicurezza”. Taglio del nastro davanti alle più importanti autorità cittadine per la seconda edizione del “Villaggio della Sicurezza”, l’iniziativa nell’ambito del progetto “Facciamolo in Sicurezza” di AIME – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Torna per la sua 31esima edizione l’October Grap: musica, cibo e grappa a mille metri. Al via la festa che offre intrattenimento musicale, buon cibo e grappa proposta in metri. Dal 30 settembre per cinque fine settimana in Val Veddasca – Tutte le informazioni

MALNATE – Una giornata alla Casamatta di Gurone per scoprire un nuovo materiale edile: la Calce Canapa. Il corso si articola in due parti: una mattinata che approfondisce l’argomento teorico, e un pomeriggio di workshop pratico dedicato ai soci di Legambiente – Tutte le informazioni

MARNATE – Stare Bene Insieme Aps inaugura la sede a Marnate e presenta il fondo culturale Franco Bottelli. L’associazione prende casa nell’ex-stazione Marnate-Olgiate della vecchia ferrovia. Festa al parco del Mulino e presentazione del fondo dedicato al pittore e storico locale – Tutte le informazioni

SAMARATE – Domenica 22 ottobre a San Macario di Samarate nuova edizione della Sagra d’Autunno dalle ore 10,30, organizzata dal Comitato Chiesetta di Cascina Sopra in collaborazione con Proloco di Samarate e con Progetto “aScuoladiFattoria”. Attività e Percorsi Tematici per i bambini con la mungitura delle Mascotte capretta Camoscetta e Mucca Camomilla.

CASTAGNATE

CASCIAGO – A Sant’Eusebio arriva la castagnata della Pro Loco di Casciago. Domenica 22 ottobre dalle 15 davanti all’area ristoro di Sant’Eusebio castagne, dolci e vin brulé a volontà. In caso di maltempo l’evento sarà annullato – Tutte le informazioni

VARESE – Una castagnata al Sacro Monte per illuminare il Borgo a Natale. Sabato pomeriggio 21 ottobre e domenica 22 ottobre tutto il giorno il “gruppo lucine” che illumina il Sacro Monte per Natale organizza una castagnata per raccogliere fondi per acquistare le luminarie natalizie – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Una castagnata nel parco Alto Milanese per salutare l’autunno. Tante attività aspettano chi parteciperà: innanzitutto, vin Brulè e castagne a offerta libera per tutti, che andrà a sostenere i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

TURISMO – Tornano le escursioni guidate all’Oasi Zegna immersi nel “foliage”. I prossimi appuntamenti al Bosco del Sorriso sono in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre, sabato 28 e domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica tra la Valcuvia e il Lago: da Villa Della Porta Bozzolo all’Eremo di Santa Caterina. Una doppia visita guidata per domenica 22 ottobre in due dei luoghi più belli della provincia di Varese. Ecco tutte le informazioni – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Cena longobarda e passeggiata per famiglie: il fine settimana al Monastero di Torba. Doppio appuntamento nel fine settimana al Monastero di Torba di Gornate Olona, bene del Fai Fondo Ambiente Italiano – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Alla scoperta degli strumenti degli architetti del novecento in una mostra a Varese. A conclusione di un importante percorso culturale avviato dall’Ordine degli Architetti di Varese arriva a Varese la mostra “Gli strumenti dell’Architetto del Novecento”, nella sede dell’ordine – Tutte le informazioni

GALLARATE – Pittura naturalista e illustrazioni: il mondo di Daniela Veluti al Civico3 di Gallarate. Apprezzata illustratrice specializzata, ha lasciato il suo segno in tanti libri sulla natura, ma anche su riviste come Airone e Argos. Le sue opere in mostra per due weekend nello spazio di via Pretura – Tutte le informazioni

BODIO LOMANGO – Il “Mondo piccolo” di Tiziano Riverso alla biblioteca di Bodio Lomnago. L’artista e vignettista sarà ospite dell’associazione Amici di Filippo venerdì 20 ottobre alle ore 21.00. Per una settimana intera, da domenica 22 a domenica 29 ottobre, una mostra di suoi lavori – Tutte le informazioni

GALLARATE – Mater_arte, i colori e il mondo di Valentina Pasta in mostra a Gallarate. La mostra è allestita il 21 e 22 ottobre 2023 al Melograno: un viaggio nella maternità, periodo di fatica e immensa gioia – Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – 1823: inizia un’era. Una mostra e un documentario per i 200 anni del cotonificio a Solbiate Olona. L’amministrazione ha organizzato una due giorni di eventi per celebrare i due secoli dall’inizio della produzione del cotone. Una mostra di documenti, un documentario e l’arte per raccontare la storia del Ponti – Tutte le informazioni

LIBRI

GALLARATE – Duemilalibri oltre Duemilalibri: i prossimi incontri con gli autori a Gallarate. Dopo le sale piene nel fine settimana del festival, ora Duemilalibri prosegue con due sezioni aggiuntive, “District” e “Off”. Anticipate venerdì dall’incontro con Pietrangelo Buttafuoco, con il suo libro su Berlusconi – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese si impara a “scrivere in giallo” con Luca Crovi e Piergiorgio Pulixi. A Villa Recalcati un seminario gratuito di scrittura aperto a tutti, con obbligo di prenotazione, organizzato dagli “Amici di Piero Chiara” – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Open day alla biblioteca di Gorla Minore. La Biblioteca comunale di Gorla Minore organizza l’Open Day per Domenica 22 ottobre 2023. Ecco il programma completo – Tutte le informazioni

FERNO – La lotta al narcotraffico: a Ferno incontro con Luca Scarpetta. Il giornalista e scrittore presenta il suo ultimo lavoro “Il cacciatore di Narcos”, che fa parte di una trilogia ispirata ad un infiltrato dei carabinieri – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Natascia Milani presenta a Maccagno il suo libro di poesie. L’appuntamento con il testo “L’Ombra del vento” è per sabato 21 ottobre all’auditorium comunale – Tutte le informazioni

MARNATE – Incontro con l’autore Maurizio Albertini a Marnate. L’appuntamento si terrà sabato 21 ottobre 2023 alle ore 16.00 nel cortiletto del Comune. In caso di maltempo, l’evento si sposterà nella Sala Consiglio del Comune – Tutte le informazioni

LIBRI – Flavio Vanetti racconta a Varese le storie della “Gazzetta” dei tempi d’oro. Venerdì 20 alle 19,30 il giornalista varesino presenta “Il nome della Rosea”, volume che racconta storie e aneddoti della redazione del quotidiano sportivo negli anni Ottanta – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Solchi in ombra”. Il romanzo scritto da Marina Orsini è un racconto a più voci con quattro personaggi principali – Tutte le informazioni

VARESE – Da Feltrinelli a Varese la presentazione del libro “La scrittura come scoperta”. Viviana Faschi intervisterà l’autore Antonio G. Balistreri, letture di Eugenia Marcolli – Tutte le informazioni

VALGANNA – “Anno 1313“, il romanzo storico della Badia di Ganna. L’ultima fatica letteraria di Claudio Bollentini, editato da Macchione di Varese. L’incontro si terrà presso il Salone polivalente del comune di Valganna – Tutte le informazioni

INCONTRI

INARZO– Alla Palude Brabbia l’incontro per osservare la luna e i pianeti. Domenica 22 ottobre (17,30) l’appuntamento con i telescopi in collaborazione con Binomania. Ecco come prenotare – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Serata contro la mafia, Albizzate incontra Paolo Borrometi. Borrometi ha da poco pubblicato l’opera Traditori – Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana. L’appuntamento è per venerdì 20 ottobre alle ore 21 presso la Sala Consiliare – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Un incontro all’oratorio di Cocquio Trevisago per parlare dei “disturbi specifici di apprendimento“. “Dsa: un diverso punto di vista“ è il titolo dell’incontro in programma venerdì 20 ottobre alle 20.45 all’oratorio Sant’Andrea – Tutte le informazioni

VARESE – “Anna Maria Mozzoni, femminista e mazziniana” il nuovo incontro della associazione Mazziniana di Varese. Sarà in sala Matrimoni il 20 ottobre alle 18 l’incontro della sezione “Giovanni Bertolè Viale” che approfondisce la figura dell’attivista – Tutte le informazioni

AZZATE – I Papà al tappeto ricevono la visita speciale della Biblioteca di Azzate. Nella mattinata di sabato 21 ottobre, ospiti speciali dello spazio dedicato al lato maschile della genitorialità, saranno libri e letture spassose a cura della Biblioteca – Tutte le informazioni

VARESE – Ma cos’è questo “nuovo nucleare”? Se ne parla in un incontro dello “Schiaparelli”. Venerdì 20 ottobre alle ore 21, presso il Salone Estense del Comune di Varese, la Società Astronomica terrà una conferenza del ciclo “Tra Cielo e Terra” su un argomento di grande attualità – Tutte le informazioni

VARESE – Torna il Caffè degli Alpini con “storie di donne”. Appuntamento sabato 21 ottobre alle ore 17.30 nella Sede del Gruppo Alpini Varese. Racconti, immagini e interviste sul mondo femminile – Tutte le informazioni

LUINO – Roberto Radice apre la seconda edizione del convegno “Luino, 350 anni di storia turistica”. IL Professore dell’Università Cattolica sarà protagonista per l’incontro “Dal Petit Tour dei Tre Laghi, all’ Idrovia Locarno – Venezia, fra cultura, management e diritto” – Tutte le informazioni

LUINO – “Il lago come non lo conosci”, Slow food alla scoperta del Verbano. Il programma prevede anche l’intervento di relatori e studiosi che illustreranno il rapporto tra il cambiamento climatico in atto e la condizione delle acque lacustri, lo stato delle acque in relazione alle specie ittiche presenti e la cura da porre nella loro lavorazione in cucina – Tutte le informazioni

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Un tributo ai Pink Floyd al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio, nel nome di Chiara Cirigliano. Il ricavato del concerto degli If verrà devoluto all’associazione La Casa di Chiara che da anni sostiene la ricerca negli ospedali tra Varesotto e Milanese – Tutte le informazioni

VARESE – Le “Tredici Canzoni Urgenti” di Vinicio Capossela al Teatro di Varese. Venerdì 20 ottobre il cantautore presenta l’ultimo lavoro discografico, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Album in assoluto – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Dopo Venezia arriva a Varese il regista Tommaso Santambrogio con “Gli oceani sono i veri continenti”. Appuntamento per venerdì 20 ottobre a Filmstudio 90. A raccontare la pellicola sarà lo stesso regista, che parlerà del film agli spettatori prima e dopo la visione, rispondendo alle domande del pubblico – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Il “miracolo” del violoncello di ghiaccio, un docufilm in biblioteca a Gazzada Schianno. Venerdì 20 ottobre alle 21 nella Sala Polivalente si potrà vedere, guidati dalla presentazione e dal commento del regista, “N-ICE Cello”. È il terzo appuntamento del ciclo “Per Terra e per Mari” – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – A Mandello in scena “Fellini”, lo spettacolo che unisce il Teatro Blu e Kataklò. Giovedì 20 ottobre al teatro “De Andrè” l’evento che rientra nel programma del festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” – Tutte le informazioni

VARESE – Comincia a Varese la rassegna Generazione Giovani, nel nome di Gaber, Jannacci, Dario Fo e Franca Rame. Protagonista sarà Marina De Juli, mattatrice di “…Per ora rimando il suicidio” spettacolo omaggio a Fo, Jannacci, Gaber con un pensiero per Franca Rame che si terrà sabato 21 ottobre alla sala Montanari – Tutte le informazioni

CUVIO – “Comprane uno oggi!”, al teatro di Cuvio i segreti della musica della pubblicità. Due personaggi d’eccezione, un musicista e un pubblicitario “anime“ di Musicuvia” in uno spettacolo ricco di emozioni e curiosità – Tutte le informazioni

VARESE – Il Festival internazionale del kamishibai porta a Varese cinque spettacoli in tre giorni. La rassegna si intitola A casa delle storie ed è promossa all’interno della stagione autunnale della Scatola Magica in collaborazione con Spazio Yak e Fondazione Morandini – Tutte le informazioni

SOLIDARIETÀ

BUSTO ARSIZIO – Duemila coperte in piazza per dire no alla violenza del tumore nelle donne con Viva Vittoria. Un coinvolgimento senza precedenti di singole cittadine, associazioni, scuole ed enti pubblici: domenica 22 ottobre, dopo tanto lavoro, finalmente Piazza San Giovanni esploderà di colori per dire NO alla violenza dei tumori femminili – Tutte le informazioni

VARESE – A La Cattedrale di Somma Lombardo l’evento benefico dell’associazione “Mai Paura”. È stata battezzata “God Save the Queen”, la cena annuale di raccolta fondi dell’Associazione no-profit capitanata da Emanuela Bossi – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona evento benefico con la “Cena in rosa al Castello”. L’iniziativa rientra nel programma di appuntamenti denominati “Castiglione in Rosa”, promossi dall’assessorato Politiche Sociali e Istruzione del Comune – Tutte le informazioni

SALUTE

CASTIGLIONE OLONA – “Castiglione in rosa”: una domenica dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Il Castello di Monteruzzo ospita (domenica 22, dalle 10 del mattino) un evento inserito nell’ambito della Giornata Internazionale dedicata a questa malattia. Incontri, prove pratiche e yoga della risata – Tutte le informazioni

SPORT

VARESE – Al Pala Insubria di Varese torna la Notte bianca dello sport. L’appuntamento è per venerdì 20 ottobre dalle 19,30 alle 2 di notte al Pala Insubria. Tutti potranno provare gratuitamente le varie strutture del campus universitario e di cimentarsi in diversi sport quali atletica, volley, fitness, calcetto e danza – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 20, 21 e 22 ottobre. Castagnate, spettacoli, musica e auto d’epoca: gli appuntamenti del weekend sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutti gli appuntamenti

* Alcuni eventi potrebbero subire delle variazioni a causa del maltempo o per decisioni degli organizzatori. Questo articolo contiene una selezione di appuntamenti, vi invitiamo comunque a verificare sempre con gli organizzatori il normale svolgimento delle manifestazioni ed eventuali richieste di prenotazioni preventive.