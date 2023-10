General Car – Operators Trophy. Una festa che dura due giorni tra giochi, prove libere e competizioni

Il 21 e 22 ottobre preso la sede di General Car, in via Carabelli 20 a Cassano Magnago, è in programma una due giorni di porte aperte e contestualmente la prima edizione dell’Operators Trophy, un’occasione unica e imperdibile per stimolare gli operatori del settore ad avere un approccio sempre più “Human Dynamics” presentando nuove tecnologie, attrezzature e soluzioni all’avanguardia.

L’evento sarà accompagnato da finger food oltre che da una serie di attività e intrattenimenti a bordo delle macchine.

Se sei un operatore e vuoi metterti alla prova con gare di abilità e precisione, iscriviti; in palio premi per i primi 3 classificati. La competizione è a numero chiuso.

Programma

Sabato 21 ottobre

09:00-10:00 Welcome e registrazione al desk

10:00-10:30 Presentazione giochi e prove libere

10:30-12:30 Primo slot competizione

12:30-14:00 Pausa accompagnata da finger food

14:00-14:30 Seconda sessione prove libere

14:30-17:30 Secondo slot competizione

17:00-19:00 Aperitivo serale e finger food

Domenica 22 ottobre

09:00-10:00 Welcome e registrazione al desk

10:00-10:30 Presentazione giochi e prove libere

10:30-12:30 Terzo slot competizione

12:30-14:00 Pausa accompagnata da finger food

Pomeriggio Premiazione Operators Trophy

17:00 Chiusura evento