La voce dei libri è un incontro per orientarsi nella scelta dei libri per bambini

Si intitola “La voce dei libri” l’incontro a cura di Valeria Ferloni proposto dall’associazione genitori della scuola Montessori di Varese e rivolto alle mamme e i papà per orientarsi nella scelta dei libri per bambini. L’incontro si svolgerà nel salone della scuola di via Crispi a Varese nella serata di giovedì 26 ottobre alle ore 20.30.

L’intento dichiarato dei promotori è creare un clima intimo di scambio tra genitori, dove esplorare il tema della lettura come lenta conquista e delicato passaggio evolutivo che impegna i bambini e le bambine per molti anni.

Il gruppo (massimo 25 partecipanti) potrà guardare da vicino libri molto diversi, come se ciascuno li vedesse per la prima volta: come sono costruiti? Con quale “voce” parlano? Che mondo raccontano al bambino? E agli adulti?

Per prenotare scrivete a: scuola.va@percorsipercrescere.it entro martedì 24 ottobre.

Costo 5 euro, capienza massima 25 persone

Durante la serata saranno proposte anche attività pratiche e un piccolo rinfresco a base di bevande calde: tè, caffè e tisane a cura del Gruppo genitori Montessori.