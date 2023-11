A Tradate un corso di formazione per diventare “operatore di caldareria”

Un nuovo corso di formazione per creare “operatori di caldareria” è stato annunciato questa mattina, giovedì 23 novembre, nella sede del CFP di Tradate dell’Agenzia Formativa. Nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo laboratorio saldatura e giunzione dei componenti, è stata presentata l’offerta formativa che , in tre anni, mira a formare“operatori” attraverso lezioni d’aula e tirocini in azienda, con competenze tecniche e professionali spendibili a livello internazionali.

A tenere i corsi saranno alcuni docenti dei due enti che l’hanno promosso: AIPE (Associazione Italiana Pressure Equipment) e l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese.

«AIPE e Agenzia Formativa sono due realtà importanti per la nostra regione perché da una parte viene rappresentata l’eccellenza del Made in Italy nella produzione di apparecchiature in pressione, anche molto attenta alla sostenibilità ambientale, e dall’altra troviamo un’istituzione che si impegna da sempre a fornire una formazione di qualità ai giovani, preparandoli al mondo del lavoro», ha commentato Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia.