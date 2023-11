Il Black Friday, da Varese Gardening, è diverso!

Lasciati coccolare da un ambiente accogliente e tranquillo, lontano dal caos e dalla frenesia, con un ampio e comodo parcheggio privato all’interno. Il posto ideale per chi non ama la confusione, per fermarsi un attimo, rilassarsi e fare shopping in tranquillità sulle note di musica soft.

Cosa c’e’ di meglio dopo una settimana stressante di lavoro ?

Cogli l’attimo e scegli i tuoi regali di Natale da Varese Gardening.

Venerdì 24, sabato 25 e lunedì 27 novembre

Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Anche l’orario è diverso!

Non farti sfuggire questa splendida occasione!

Corri a scoprire le offerte incredibili del Black Friday di Varese Gardening con sconti fino al 50%

Orgogliosi di essere diversi