Il salone dell’orientamento 2023 a Varese è a palazzo Estense

E’ stato organizzato a palazzo Estense il salone dell’orientamento 2023 a Varese, che si è svolto nella mattina del 28 novembre.

Galleria fotografica Salone dell’Orientamento 2023 a Varese 4 di 11

In tutto, 42 stand di realtà formative diverse hanno accolto 14 istituti superiori della zona, per un totale di circa 1400 ragazzi.

Dal NABA allo IED, da Ca Foscari alla Bocconi, senza dimenticare le realtà del territorio e soprattutto gli ITS, istituti di alta formazione tecnica, si sono presentati agli studenti della provincia.

42 STAND PER 14 SCUOLE E 1600 RAGAZZI

Palazzo Estense è stato invaso dai giovani studenti: non solo in sole Estense, ma anche nelle sale del primo piano, dove c’è la sala Matrimoni, l’ufficio del sindaco e alcuni dei principali uffici dell’Amministrazione: «Il salone dell orientamento quest’anno nel salone Estense di Varese, dedicato a studenti delle scuole superiori della città – spiega l’assessore all’istruzione Rossella Dimaggio – Sono presenti realtà formative e di istruzione sia della città, che della regione, che di altre regioni. Università, accademie iTS, tutto il mondo della formazione e dell’istruzione: un modo per i ragazzi per farsi un’idea di quello che possono scegliere. Abbiamo tanti talenti: l’importante è che loro non sprechino il loro, che imparino a conoscere se stessi, e che quindi possano affrontare il futuro formativo e di istruzione con serenità».

Per arrivare a questo grande evento: «Abbiamo contattato14 scuole e abbiamo presentato loro 42 stand che, come filosofia, vogliono rappresentare la pluralità delle scelte che loro hanno davanti – precisa Marialuisa Troncia, responsabile dell’Informagiovani/Informalavoro di Varese – Gli stessi corsi vengono proposti da università diverse, per dare la possibilità di confrontare e capire qual è la caratteristica di ognuno. Importantissima in particolare la presenza degli ITS, che sono il presente e il futuro: l’italia ha bisogno di correre perchè danno lavoro e alta formazione e sono ricercati in tutta Europa».

Si tratta di: «Un momento importante per le scelte dei tanti studenti del nostro territorio – Ha commentato il sindaco di Varese Davide Galimberti – Per il loro futuro ma anche per il futuro economico e sociale del Paese e di questa provincia. le loro scelte incidono sulle loro vite, sulle loro professionalità, ma indubbiamente hanno ricadute importanti anche sul tessuto economico produttivo e sociale».

Una bellissima iniziativa, come ha sottolineato il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale: «Come recita il manifesto di presentazione, è il tentativo di dare una rotta nel mare magnum delle scelte possibili degli studenti – ha sottolineato Giuseppe Carcano – Il tentativo di presentare un’offerta formativa sul territorio che è enorme. Un bel supporto per gli studenti, per capire meglio quale può essere il loro talento, per capire meglio il loro desiderio, per tornare alle stelle che indicano la rotta e aiutarli in una scelta che non è facile perchè implica guardare anche al mondo del lavoro alle professioni e a cosa sentono in loro stessi»