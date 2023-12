Danze di Natale a Luvinate e a Varese

NOTIZIARIO UISP del 13 dicembre 2023

BALLO – Giovani ballerine crescono con Genesi

.

ASD Genesi, affiliata Uisp, conosciuta anche come Backstage Studio Danza & Fitness, è molto più di una società sportiva. È un’esperienza, un rifugio di movimento e creatività che ha preso vita alle pendici del suggestivo Parco del Campo dei Fiori. Durante il tumultuoso periodo del Covid, Backstage Studio ha compiuto un audace salto verso il Comune di Luvinate, trovando dimora nei locali dell’Oratorio della Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano, facilmente raggiungibili da tutti con mezzi proprio o di linea.

Il motto della Asd è: “Professionalità alla portata di tutti”. Qui, non ci sono barriere tra te e il tuo potenziale. Domenica 17 dicembre si svolgerà una lezione dimostrativa per i genitori per mostrare il lavoro tecnico sviluppato ad oggi per preparare gli esami per la sezione di Classica che si terranno in primavera.

SPORT E VOLONTARIATO – Splendido Vharese

Sabato 2 dicembre per il Vharese – affiliato Uisp – è stata una giornata splendente. Nonostante le intemperie climatiche, abbiamo assistito a una “staffetta virtuale” iniziata in Comune a Varese dove la nostra Pia Fusi ha ricevuto l’attestato Menzione d’Onore in occasione della 24ª Edizione del Premio “Sole d’Oro”, premio destinato a premiare volontari che si siano particolarmente distinti nella promozione dei valori della solidarietà, del dono, del volontariato e della partecipazione.

Il “Sole d’Oro” è stato di buon auspicio visto che è tornato a splendere. Pia ha, poi, virtualmente passato il testimone a Fabio Cattaneo, Federico Musazzi e Joseph Guzzi che si trovavano nel Palazzo del CONI a Milano dove si è svolta la premiazione per le eccellenze lombarde FIB (Federazione Italiana Bocce) 2023.

Bellissima giornata per questi nostri amici e per tutto il Vharese. Pia, Fabio, Federico e Joseph che hanno virtualmente passato il testimone ad Anna Sculli che il 5 dicembre

nel Palazzo del CONI ha ricevuto la Stella al Merito Sportivo, onorificenza sportiva paralimpica conferita ai tesserati FISDIR, che rende orgogliosa tutta la famiglia del Vharese.

BASKET UISP – Nona giornata di First League

Nel girone Nord, è un Montello Just Drink It, in formato super, quello che ha vinto a Vedano Olona sui Boosters per 88-53. Anche il Montello Young non è da meno, vincendo a Malnate, su Bizzozero, per 89-67, con una ripresa intensa. Bella vittoria di Bobbiate, che ferma la corsa del Fuco, finisce con la vittoria di misura del Bbb, che festeggia per 66-64. Doppia vittoria esterna infine per Gavirate e Pallacanestro Daverio

che hanno la meglio, rispettivamente di Giubiano Pigs e del Basket 2000 Ponte Tresa.

Ad Ovest è vittoria di Sesto Calende in quel di Busto Arsizio, l’Orange Five accarezza il referto rosa, ma perde in volata per 68-72. La Fortitudo Fagnano è corsara in quel di Varano Borghi: 68-72 per la squadra di coach Dalla Valle, che si impone in volata. Ottava vittoria consecutiva per gli Horses, che hanno la meglio sui Beavers, 96-74 per i besozzesi di coach Papa. Successo casalingo per i Pirates, sul Nbuc, finisce 83-71 per

Travedona su Busto.

Passando al girone Sud, nello scontro al vertice, è successo per l’Irish Venegono, che batte Appiano Gentile per 77-62. Bene il Deportivo, che vince agevolmente, in casa con Venegono, 98-46 per il Depo al 48′. L’Airoldi Origgio rispetta il pronostico della vigilia, battendo a domicilio la No Look Gerenzano; 69-56 per il team di Bettini sui gerenzanesi. Terza vittoria stagionale per la Wool Wa Varese, che sbanca Rovello Porro Ellet@Rm ko per 61-74 dopo 48 minuti di match in Largo dello Sport. Vittoria evidente e meritata di

Tradate; Bst a segno su Olgiate Comasco per 89-63.

Infine, nel girone Est, blitz vincente di Alebbio, che in una partita dal punteggio contenuto, si impone a Cantù sul Master’s Hounds per 55-45. Senna Comasco è corsara ad Albavilla; 70-82 per il Golden Mutombo sui padroni di casa. Gioia esterna per l’Antoniana Como, che vince su Luisago con un chiaro 91-74. Bene anche Figino su Lurate Caccivio, 87-79 per La Sezione sul Kaire.

DANZA PER TUTTI – La 3a edizione de Il Gran Ballo di Natale

Domenica 17 dicembre, con l’organizzazione dell’Associazione 23&20 ed il patrocinio del Comune di Varese, torna il Gran Ballo di Natale. All’interno della splendida cornice del Salone Estense, ci si potrà immergere nell’atmosfera di altri tempi, grazie alle performance di Società di Danza, che metterà in scena i balli dell’800, dalle 15:30 alle 17:30 si potrà vivere un pomeriggio unico, sotto la guida di Eliana Colombo.

Alle 17 è prevista poi un’esibizione di Balli standard contemporanei da competizione, a cura di Art Dance Asd, che unirà alla tradizione anche la modernità, sotto la guida dei maestri Carlo Pozzoni e Barbara Bossi.

Alle 18 sarà poi il momento più importante che caratterizza la giornata: la consegna della Borsa di studio ad una nuova giovane: Gabriela Cristina Brites de Campos, una ragazza disabile, che vuole misurarsi con la Danza e può farlo grazie al progetto Scarpette nel cuore. Concorrerà alla borsa di studio anche il Comitato

Uisp di Varese, a cui si uniranno le offerte spontanee di chi parteciperà al Gran Ballo e potrà lasciare la propria libera donazione in un’urna all’ingresso.