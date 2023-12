Tre giorni di libri a Samarate

Un fine settimana con ben tre presentazioni di libri a Samarate, grazie alla sempre attiva associazione Samarate Loves Books, anche con il coinvolgimento delle scuole cittadine.

Si parte venerdì 15 dicembre alle 21, alle medie di via Papini a San Macario: la scrittrice fernese Sara Magnoli presenta il suo libro “Il Cuore in guerra”, in un appuntamento promosso in collaborazione con il Comitato Genitori.

Sabato 16 dicembre alle ore 18.30 si prosegue a Villa Montevecchio con un gradito ritorno: lo scrittore Andrea Vitali presenta il romanzo “Sua Eccellenza perde un pezzo”, nuovo capitolo delle avventure sul Lago di Como.

Domenica 17 dicembre, al mattino alle 10.30 e al pomeriggio alle 16, a Villa Montevecchio saranno proposte le “Letture sotto l’albero“, per bambine e bambini e per le loro famiglie.