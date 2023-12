Tutti in sella a Taino, c’è la “Pedala con il Puma”

Tempo di pedalate di fine anno per gli appassionati di ciclismo del Varesotto. Se nella mattina dell’Immacolata a Brinzio andrà in scena la classica “Pedala con i campioni”, domenica 3 dicembre i tifosi sono attesi in quel di Taino dove si terrà la seconda edizione della “Pedala con il Puma”.

L’appuntamento è dedicato ad Alessandro Covi, il 25enne corridore del team UAE Emirates, vincitore nel 2022 della tappa del Giro d’Italia sulla Marmolada. “Il Puma di Taino” è sostenuto nella sua attività da un caldo e folto gruppo di tifosi che organizzano l’evento di domenica mattina. L’aspetto tecnico è curato dalla S.C. Orinese.

Chi vuole iscriversi può contattare i numeri di telefono 349-8493380 (Santino Frison) o 347-8022575 (Marco Burattinello) ma sarà possibile aderire anche domenica mattina a partire dalle 8,30, orario in cui sarà aperto il ritrovo in piazza del Comune. La partenza sarà data alle ore 10 in punto: il percorso si snoderà tra Lentate, Osmate con Cadrezzate, Barza, Angera Paludi, Ranco, Angera lungolago e infine Taino per un totale di 25 chilometri.

La pedalata sarà anche un modo di ricordare Maurizio Giovanella, grande appassionato di ciclismo, organizzatore, tifoso ma anche grande sostenitore di Covi che è scomparso di recente. La quota di partecipazione è fissata in 10 euro e comprende un gadget e il rinfresco presso il Deca Café.