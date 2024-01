Open day “speciale” all’Ite Tosi per presentare tre nuovi percorsi quadriennali

Il 14 gennaio 2024 alle ore 9,30 e alle ore 11,00 (solo su prenotazione al form inquadrabile nel QR CODE in fondo all’articolo) all’Ite Tosi si terrà uno speciale open day per presentare una novità interessante per l’anno scolastico 2024/2025.

Si tratta di tre nuovi percorsi quadriennali, finalizzati all’esame di Stato identico al percorso quinquennale, di Sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali per il marketing e turismo. Nei percorsi presentati sarà messa in evidenza la strutturazione di un percorso di internazionalizzazione del curricolo con tirocini e stage all’estero a partire dal secondo anno, la possibilità di studiare come terza lingua l’arabo oltre le lingue comunitarie e quelle extraeuropee già presenti al Tosi e percorsi di almeno 8 settimane l’anno, sempre dal secondo anno, di alternanza scuola lavoro particolarmente qualificata.

“I nuovi quadriennali si inseriscono in un percorso in filiera con il raccordo con il mondo del lavoro, degli ITS Academy e delle università – si legge in un comunicato -. Il Tosi vanta una decennale esperienza di percorsi quadriennali e ha già stretto accordi di parneriato particolarmente importanti perché questi percorsi siano culturalmente di altissimo profilo e garantiscano l’immediato accesso all’università, al mondo del lavoro e agli ITS Academy”.

“In un mondo che cambia velocemente, che mette al centro le competenze linguistiche, la capacità di lavorare in team, il decision making, il public speaking, La necessità di risolvere problemi complessi con creatività, questi percorsi rispondono alle nuove esigenze sottolineando l’importanza dello sviluppo delle diverse intelligenze. Il vantaggio competitivo che allinea i nostri studenti a quelli europei, diplomandoli un anno prima dei coetanei italiani, permette scelte di qualità nel percorso di studi o nella carriera lavorativa”.

La dirigenza, lo staff e tutto il gruppo di progetto del Tosi, daranno tutte le informazioni necessarie il 14 gennaio.