Pisani sotto l’acqua trionfa alla Life Run Ten

Grande successo per la seconda edizione di Life Run, il grande festival del wellness allestito nel lungo weekend a Gallarate, che da quest’anno contemplava fra le tante manifestazioni al suo interno anche una prova podistica, la Life Run Ten inserita nel calendario nazionale Fidal e nel circuito Piede d’Oro. La partecipazione, a dispetto delle pessime condizioni atmosferiche con pioggia caduta per tutto il tempo della corsa, è stata massiccia per tutte le iniziative messe in piedi tra sabato e domenica e anche per la gara, disegnata attraverso un circuito cittadino di 5 km da ripetere due volte con un dislivello per ogni giro di appena 27 metri.

A spuntarla è stato Federico Pisani (Team Attivasalute) che in 33’42” ha prevalso per 20” su Giacomo Meda. Molto più staccato Fabio Stefano Palmieri (Tapascione Running) a 1’44”. Fuori dal podio Silvio Stella (Us Sangiorgese) a 2’33” e Luca Alessandro Gianotti (Ondaverde Athletic Team) a 3’12”. Fra le donne prima posizione per (Gs Orecchiella), bravissima a chiudere ottava assoluta in 37’54”, con 7’50” sub(Atl.Andromeda) e 10’3Debora Spalenza6” su Sara Bestetti (Tapascione Running).

Nel circuito Piede d’oro, gli uomini che hanno dominato la classifica sono stati Simone Marcolli, Lorenzo Ferraro, Fernando Coltro, Giuseppe Bollini e Simone Carlo Prina. Tra le donne, Marta Dani ha guidato il gruppo seguita da Paola Turriziani, Sofia Barbetta, Sabrina Gussoni e Christelle Campi.

Essere stati più forti anche delle avverse condizioni climatiche rappresenta per gli organizzatori un grande risultato, la conferma che aver investito su quest’iniziativa, inserendo una competizione podistica al più alto livello in un contesto dedicato al benessere fisico tramite lo sport è stata la scelta giusta. L’obiettivo è farne un appuntamento fisso nel calendario lombardo e non solo, richiamando sempre più gente a Gallarate per un evento dedicato a se stessi e alla propria salute.