Freddo alle case popolari di Varese, la risposta di Aler

La lettera della lettrice che lamentava come “un’ingiustizia” la situazione del riscaldamento nella sua casa popolare di via Sangallo a Varese, ha ricevuto una risposta dalla presidenza Aler di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio: nel lungo messaggio, la spiegazione di ciò che è stato fatto secondo legge dalla società che gestisce i palazzi. Una spiegazione “A tutela della professionalità e trasparenza nella gestione del nostro Ente”.

Spett.le Redazione Varesenews,

con riferimento all’articolo da Voi pubblicato in data 22 maggio u.s. dal titolo “Aler ci tiene al freddo. E’una ingiustizia” ci preme replicare precisando che le date di accensione/spegnimento impianti centralizzati anni 2023-2024 zona E (Varese), dopo le regole straordinarie imposte nell’anno precedente in considerazione agli obiettivi di risparmio energetico dovuto alla crisi internazionale del gas, sono tornate quelle del DPR 74/2013 e DPR n. 412/1993 che prevedono le seguenti fasce orarie:

Zona E (Varese) 15 ottobre – 15 aprile / 14 ore giornaliere.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare per gli edifici residenziali 20°C + 2°C di tolleranza.

Ciò premesso per la stagione di riscaldamento del Quartiere Sangallo appena conclusasi, in data 15/04/2024, in relazione alle temperature stagionali ancora non favorevoli, è stato dato ordine al gestore dell’impianto di passare ad un regime orario giornaliero di 7 ore dalle 6,00 alle 9,00 e dalle 18,00 alle 22,00. Infine, a partire dal giorno 08/05/2024, in considerazione dell’aumento delle temperature medie stagionali si è dato ordine al gestore di spegnere l’impianto centralizzato del quartiere per consentire di effettuare le previste manutenzioni annuali.

In fase di spegnimento impianto è stato ritenuto che la situazione climatica non fosse tale da prolungare ulteriormente l’esercizio, peraltro già esteso di circa un mese rispetto a quanto previsto dal DPR sopra riportato.

In aggiunta alle precisazioni tecniche si evidenzia che nessuno degli altri inquilini, a cui poi verrebbero riaddebitate le spese di riscaldamento, ha avanzato richiesta di proroga dell’accensione dell’impianto di riscaldamento.

Tutto quanto sopra esposto a tutela della professionalità e trasparenza nella gestione del nostro Ente,

Cordiali saluti

La Presidenza

ALER VARESE COMO MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO

