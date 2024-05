I piccoli calciatori si sfidano a Ternate per il Trofeo Trinità

A Ternate è andato in scena un nuovo appuntamento all’insegna dello sport e del divertimento dedicato i più piccoli. Sabato 18 maggio si è infatti disputata la seconda edizione del Trofeo Trinità organizzato dalla Asd Ternatese: un torneo che ha visto sfidarsi i bambini di dieci squadre di calcio provenienti dalla provincia di Varese e dal Piemonte.

Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i piccoli calciatori della Castellanzese. Secondo posto per la Tre Valli e terza posizione per il Verbania Calcio. Oltre alla classifica, però, il torneo è stato soprattutto un’occasione per i giovanissimi giocatori di trascorrere la giornata insieme divertendosi e – allo stesso tempo – aiutare i bambini che vivono situazioni meno fortunate.

Alla cerimonia di chiusura del trofeo hanno partecipato: il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo, il consigliere comunale di Ternate Alessandro Baratelli, la consigliera comunale di Mercallo Claudia Soldati, il delegato del Coni Lorenzo Bianchi ed Emanuela Crivellaro, presidente del Ponte del Sorriso (associazione che collabora da tempo con la Ternatese per svolgere attività a sostegno dei bambini ricoverati all’ospedale varesino).

All’evento è intervenuto anche Cristian Robustellini, sindaco di Cadrezzate con Osmate e rappresentante di Orgoglio Varese. «Orgoglio Varese – ha annunciato durante la premiazione Robustellini – ha deciso che finanzierà il rifacimento dei seggiolini della tribuna dello stadio della Ternatese».