Cena in piazza 2024 a Brinzio

Brinzio e i brinziesi riscoprono la bellezza di ritrovarsi insieme in piazza Galvaligi (davanti alla chiesa) per condividere la cena e i piatti che ciascuno porterà.

Il Comune e le associazioni del paese organizzano domenica 30 giugno la IX edizione di “Cena in piazza” con ritrovo alle 19 in piazza Galvaligi.

Le regole per partecipare sono semplici: basta portare uno o due piatti pronti da condividere con gli altri partecipanti, cucinati in proprio, sia dolci che salati. In piazza ci saranno i tavoli apparecchiati e ciascuno si potrà sedere liberamente dove vuole e con chi si vorrà.

Alle 19.00 l’apertura della cena con i partecipanti che si serviranno al buffet assaggiando e gustando i piatti cucinati dai brinziesi; piatti, bicchieri, posate, acqua, vino, pane, musica dal vivo, bibite e gelati per bambini sono offerti dal Comune e dalle associazioni del paese.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, chiamando il Comune allo 0332/435714 e indicando il numero di partecipanti entro il 27 giugno.

Ci sarà come sempre la gara di cucina: tutti i piatti serviti saranno valutati da una giuria composta da 5 giudici, che assegnerà tre premi, al piatto meglio preparato, al piatto meglio presentato e alla miglior “turta de cà” (il dolce tipico a base di pane raffermo).

In più, è possibile acquistare nei negozi del paese i biglietti della lotteria (1 euro l’uno) il cui ricavato andrà a coprire i costi di restauro dell’organo della chiesa. L’estrazione metterà in palio ricchi premi (tra cui un tablet) e avverrà durante la cena stessa.