Cosa fare con i bambini nel weekend del 28, 29, 30 giugno tra Varese e provincia

Sole e pioggia di un’estate che tarda a decollare in quest’ultimo weekend di giugno, fanno da cornice a una molteplicità di feste e di eventi di piazza. In programma anche tanti spettacoli teatrali in parchi, ville e giardini con marionette e kamishibai, burattini e attori. Non mancano proposte di escursioni da favola, a piedi o in bicicletta

VARESE – È il fine settimana del Palio delle 6 Contrade di Masnago. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno la festa tra tavolata in strada, corteo storico, sport e musica – L’evento

PORTO CERESIO – Truccabimbi, laboratori creativi e uno spettacolo di mangiafuoco sabato per i bambini con Swim & rock, la manifestazione solidale promossa dall’Arcobaleno di Nichi sul Lungolago – Qui tutto il programma

VENEGONO SUPERIORE – Venerdì 28 giugno alle ore 21 sul palco del Pianbosco Village c’è il concerto di EliaMago & friends. Una serata per raccogliere fondi per per l’educazione in natura della Casa di Pando – L’iniziativa

TRADATE – La nuova giornata di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone storie di bosco sui sentieri dell’area protetta, giochi, passeggiate e viaggi spaziali all’EcoPlanetario con Missione Marte – Scopri qui come partecipare

TRADATE – Sabato 29 giugno torna la Festa del legno e della sostenibilità a Tradate. Un evento per tutti: formazione, buon cibo e tanto divertimento per grandi e piccini. Tutte le informazioni

MALGESSO – Spettacolo di magia, gonfiabili, animazione, bancarelle, truccabimbi, il gioco del tappo e possibilità di sperimentarsi in percorsi di agilità con L’equilibrio MTB School sono alcune delle attrazioni di Fuck the cancer 5.0, la manifestazione benefica in programma domenica pomeriggio al parco DinDon – Qui i dettagli

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 29 e domenica 30 giugno è il primo weekend del Palio dei Castelli, giunto alla 47esima edizione.In programma tornei e accampamento medievale, corteggio storico, stand gastronomico, birra, la corsa dei cerchi e il maxischermo per seguire per partite degli Europei di calcio – Qui tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Torna la “Festa del Ciclismo” dal 28 giugno al 7 luglio la festa del ciclismo, un evento imperdibile organizzato dal Club Ciclistico Cardanese. un’occasione unica per divertirsi all’aria aperta, incontrare amici e famiglie, e promuovere l’uso della bicicletta – Il programma del primo weekend

CALCIO – Europei, c’è Svizzera-Italia: i maxischermi per tifare “come allo stadio”. Alcune proposte di maxischermo per “stringersi a coorte” e sostenere a distanza gli Azzurri di Spalletti. Fischio di inizio sabato 29 giugno alle ore 18 – Tutte le informazioni

VARESE – Grandi classici e ombre misteriose nei kamishibai de Le storie in scatola

in programma sabato 29 giugno alle ore 16 in sala Veratti con Parole in viaggio. Ingresso gratuito – Lo spettacolo

SUMIRAGO – La rassegna di Tearo per famiglie Che spettacolo venerdì 28 giugno arriva al Parco di Villa Molino che ospiterà alle ore 21 lo spettacolo “Il bosco in valigia” della compagnia Teatro dei fauni. Ingresso gratuito – Scopri di più

MALNATE – Sabato 29 giugno alle ore 18 il Festival Che Spettacolo si sposta a Villa Braghenti con Varietà prestige, l’irriverente spettacolo retrò in carne e legno di Francesca Zoccarato nei panni del clown in gonnella Mitzi e le sue marionette a filo (foto in apertura). Partecipazione gratuita – I dettagli

GEMONIO – Parte Musicuvia con un coro di 50 bambini in concerto alla chiesa di San Pietro, venerdì 28 giugno alle ore 20,45 all’interno della tradizionale sagra patronale – L’iniziativa

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Già in clima di vacanze, la libraia Laura Orsolini questa settimana consiglia a bambini e ragazzi due storie di amicizia. La prima a base di tuffi, per ridere con i più piccoli, la seconda a tema streghe, per crescere, con i più grandi – Scopri le recensioni

CASTELSEPRIO – TORBA – L’archeologa guida i bambini alla scoperta di Torba e Castelsepriovenerdì pomeriggio nel corso di una speciale visita guidata gratuita per famiglie alla scoperta di una storia millenaria con Archeologistics – Come partecipare

VENEGONO – TRADATE – Domenica pomeriggio alle ore 14:30, la prima delle 8 escursioni di L’Olona in bicicletta, adatte a tutti, pedalango lungo il fiume. Partenza da Venegono per scoprire la storia legata al Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore e arrivare all’Osservatorio del Centro Didattico Scientifico, nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Partecipazione gratuita – Qui tutte le info

LIBRI – Nel libro “In viaggio con le storie” le autrici Paola Bongio e Mariangela Traficante accompagnano bambini e genitori alla scoperta di sette luoghi che hanno ispirato altrettanti grandi autori di fiabe e racconti da vivere in una gita speciale – Leggi qui

AZZATE – La nuova iniziativa delle Mamme in cerchio è Musicainfasce, un’attività a base di giochi di ascolto e apprendimento di stimolo al linguaggio musicale per bambini fino a 3 anni e i loro genitori ai piccolissimi – Scopri di più

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – Brutti voti in pagella, esami a settembre o persino una bocciatura sono una battuta d’arresto ma anche un’opportunità. Considerarli un fallimento, peggio se genitoriale, non aiuta i figli a crescere – Leggi qui

