Una domenica di festa e solidarietà con “Fuck The Cancer” e l’asta benefica delle maglie

È pronto a tornare “Fuck The Cancer” e il piatto forte della giornata sarà l’asta benefica delle maglie sportive. Sono già tantissime le casacche raccolte, soprattutto dal mondo del calcio, ma non mancheranno quelle di hockey e basket.

L’evento è “Fuck The Cancer 5.0”, in ricordo di Erika Gibellini, andrà in scena domenica 30 giugno (dalle ore 15.30) al parco DinDon di Malgesso.

La giornata è organizzata dall’associazione Erika Ftc con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco di Bardello con Malgesso e Bregano, organizza:

Programma:

Ore 15:30: Apertura cancelli

Parco giochi per bambini con gonfiabili, animazione, bancarelle, trucca bimbi e il gioco del tappo.

Animazione per tutta la giornata con l’Associazione L’equilibrio MTB School che proporrà percorsi di agilità con biciclette.

Apertura stand gastronomico, disponibile per tutto il giorno.

Spettacolo di magia.

La Pasticceria Milano realizzerà una torta per rendere dolce la giornata.

Ore 18:00: Chiusura asta magliette

Esibizione di Zumba con Sonia, Laura, Ilary, Floriana e Carlos.

Ore 18:30: Asta benefica delle maglie di grandi squadre, presentata da Fo Siracusa e Davide Sandri.

A seguire:

Spettacolo di cabaret con Roberto De Marchi, Francesco Mazzel e Davide Sandri.

Musica dal vivo con Cristina Valenti e Ilaria Carpo (coreografie di Melissa Bassetti).

Musica dal vivo con BigWave e, a seguire, Matteo Lovito (chitarra e voce).