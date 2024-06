Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 28, 29, 30 giugno

Un fine settimana con nuvole e temporali sulla provincia di Varese. Europei, c’è Svizzera-Italia: i maxischermi per tifare “come allo stadio”. Alcune proposte di maxischermo per “stringersi a coorte” e sostenere a distanza gli Azzurri di Spalletti. Fischio di inizio sabato 29 giugno alle ore 18. Tempo d’estate, a Castiglione Olona torna la magia del Palio dei Castelli. Sabato 29 e domenica 30 giugno il primo weekend del Palio dei Castelli, giunto alla 47esima edizione. Nel programma tornei e accampamento medievale, corteggio storico, stand gastronomico, birra, la corsa dei cerchi e il maxischermo per seguire per partite degli Europei di calcio. Angelo Branduardi torna “a casa”: sabato il cantautore in concerto a Cuggiono dove è nato. A Cuggiono aveva i nonni e ha vissuto per alcuni anni. E oggi il paese che gli ha dato i natali lo celebra organizzando qui una tappa del suo tour, nel superbo parco di villa Annoni. E lo onora con la cittadinanza onoraria.

LE PREVISIONI – Un fine settimana con nuvole e temporali sulla provincia di Varese. I trenta gradi di venerdì non garantiranno bel tempo nel fine settimana: già sabato arriverà una forte instabilità che porterà tempo inverto per i giorni a seguire – Leggi le previsioni

Questo fine settimana alcuni eventi potrebbero essere rinviati a causa del maltempo, vi invitiamo a verificare sempre con gli organizzatori o sulle pagine dedicate il regolare svolgimento.

GERMIGNAGA – Germignaga si prepara per la sagra del pesce agone: un weekend di frittura, divertimento e musica. Sabato 29 e domenica 30 giugno una festa tutta a base di pesce del lago: agoni e alborelle pronti a saltare nelle padelle per deliziare i palati dei visitatori. Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – La Pro Loco di Jerago con Orago inaugura l’estate con la festa Strac da laurà.La festa si svolgerà presso l’area feste al Parco Onetto, dalle 19 a mezzanotte nei giorni 28, 29 e 30 giugno. Tutte leinformazioni

LAVENO MOMBELLO – Domenica 30 giugno, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® colorano la piazza di Laveno Mombello. Dalle 8.00 alle 19.00 in Piazza Vittorio Veneto si potranno ammirare le mitiche “boutique a cielo aperto”, anche in caso di maltempo. Tutte le informazioni

TRADATE – Sabato 29 giugno torna la Festa del legno e della sostenibilità a Tradate. Un evento per tutti: formazione, buon cibo e tanto divertimento per grandi e piccini. Tutte le informazioni

VARESE – Orecchiette, riso patate e cozze, polpo e bombette: i sapori della Puglia protagonisti da Al Posto Giusto di Masnago. Venerdì 28 e sabato 29 maggio a cena, domenica 30 maggio a pranzo e cena (è consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 3756733475) nel locale di via Amendola 7. Tutte le informazioni

LEGNANO – Alla Contrada San Bernardino di Legnano un fine settimana tra i profumi e i sapori della Puglia. Tre giorni di musica, cibo e tanto divertimento presso la Contrada San Bernardino. Tutte le informazioni

RESCALDINA – Reggaetón, salsa cubana, bachata dominicana e merengue, salsa portoricana, colombiana, cubana, bachata sensual e salsa romantica, Kizomba. A LATINFIEXPO c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi ama la danza latina. Novità 2024, l’area dedicata al country. Tutte le informazioni

CALCIO – Europei, c’è Svizzera-Italia: i maxischermi per tifare “come allo stadio”. Alcune proposte di maxischermo per “stringersi a coorte” e sostenere a distanza gli Azzurri di Spalletti. Fischio di inizio sabato 29 giugno alle ore 18 – Tutte le informazioni

COMUNITÀ – È la notte della Barca di San Pietro: ecco cos’è e come si prepara. Una tradizione molto sentita nel Nord Italia e riscoperta anche grazie ai social. Il contenitore che “ospiterà” il veliero si prepara la sera del 28 giugno e andrà lasciato all’aria aperta tutta la notte – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica a Villa Recalcati di Varese si celebra la storia della velocità con una giornata di eventi e festa. L’evento, intitolato “Storia della velocità. Un’emozione in Villa Recalcati”, promette di offrire un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i visitatori – Tutte le informazioni

VARESE – Dialoghi con gli artisti, concerti e musica per l’estate alla Fondazione Morandini. Il programma inizia a fine giugno con due serate inedite duranti le quali ci interrogheremo sulle geometrie di Marcello Morandini e le loro connessioni con il cielo. Il primo incontro il 29 giugno – Tutte le informazioni

GALLARATE – C’erano un tempo i bachi da seta. E a Gallarate ci sono ancora. Sabato al “chiostrino” della Società Gallaratese per gli Studi Patri una mattina di studio per conoscere una tradizione che un tempo aveva una particolare rilevanza. Ma che sta tornando anche con una nuova azienda guidata da giovani – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Aperitivo, gita sul Lago e visita alle Officine dell’Acqua con il Gruppo Fai Valcuvia. Appuntamento per domenica 30 giugno, con turni a partire dalle ore 14. Aperte le prenotazioni – Tutte le informazioni

TRADATE – Storie del bosco e viaggi su Marte nella nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta. Domenica 30 giugno a partire dalle ore 14,30 tante esperienze tra cielo e terra, viaggi spaziali all’EcoPlanetario, favole e avventure nell’area protetta – Tutte le informazioni

MALGESSO – Asta benefica “Fuck the Cancer 5.0” in ricordo di Erika. Domenica 30 giugno 2024, presso il Parco Dindon di Malgesso, la quinta edizione dell’evento benefico “Fuck the Cancer 5.0” – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Musica, sport e street food in riva al lago, a Porto Ceresio una giornata di festa con l’Arcobaleno di Nichi. L’appuntamento è per sabato 29 giugno dalle 11 alle 24 in piazza Sant’Ambrogio a Porto Ceresio. Il ricavato dell’iniziativa andrà a finanziare il progetto “Il Faro” della Fondazione Ascoli – Tutte le informazioni

LUINO – Ultimi giorni di attesa per il Palio Remiero a Luino: residenti invitati ad abbellire le vie dei rioni. Martinelli: “Invito inoltre tutti venerdì a Palazzo Serbelloni per assistere all’estrazione delle batterie, appuntamento che aprirà il grande fine settimana di celebrazioni dei santi patroni e si concluderà con il nostro atteso Palio, che torna dopo vent’anni” – Tutte le informazioni

VARESE – Torna a Varese il Festival Storie di cortile, musica al Castello e in piazza. Doppio appuntamento a Varese. Il 28 luglio al Castello di Masnago con il gruppo Musica da ripostiglio, il 3 luglio in piazza Canonica con la cantautrice Eileen Rose – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Nuovo appuntamento a Bisuschio con il Mercato della Terra del Piambello. Una squadra di piccoli produttori ed artigiani del cibo selezionati secondo il criterio del cibo buono, pulito e giusto, saranno presenti per proporre cibi locali, freschi e stagionali – Tutte le informazioni

BRINZIO – Cena in piazza 2024 a Brinzio. Alle 19.00 l’apertura della cena con i partecipanti che si serviranno al buffet assaggiando e gustando i piatti cucinati dai brinziesi – Tutte le informazioni

CERRO DI LAVENO – La birra di Ma.Bo. al Summer Beach Party. Le ultime notizie di Malto gradimento da Franz von Martitt. L’estate sta bevendo – Leggi l’articolo

MALGESSO – Una domenica di festa e solidarietà con “Fuck The Cancer” e l’asta benefica delle maglie. Domenica 30 giugno dalle ore 15.30 l’evento di beneficenza in ricordo di Erika Gibellini. Già tantissime le maglie presentate – Tutte le informazioni

VARESE – È il fine settimana del Palio delle 6 Contrade di Masnago. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno la festa tra tavolata in strada, corteo storico, sport e musica – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Tempo d’estate, a Castiglione Olona torna la magia del Palio dei Castelli. Sabato 29 e domenica 30 giugno il primo weekend del Palio dei Castelli, giunto alla 47esima edizione. Nel programma tornei e accampamento medievale, corteggio storico, stand gastronomico, birra, la corsa dei cerchi e il maxischermo per seguire per partite degli Europei di calcio – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Torna la “Festa del Ciclismo” di Cardano al Campo. Il programma del primo weekend. Dal 28 giugno al 7 luglio la festa del ciclismo, un evento imperdibile organizzato dal Club Ciclistico Cardanese. Ecco il programma del primo weekend – Tutte le informazioni

LOZZA – Lozza si Illumina con “Lo Show di Inizio Estate”. Dalle 18 di sabato 29 giugno al parco giochi “Il fanciullino” – in via San Carlo – in rapida successione potrai trovare: la diretta della partita della Nazionale, lo stand gastronomico con panini e birra e poi tante esibizioni – Tutte le informazioni

ARCISATE – Ad Arcisate si va “Dalle stelle alle stalle”. Festa promossa dalla banda, con il supporto di Pro Loco Arcisate e la disponibilità di tanti amici – Tutte le informazioni

INARZO – Fine settimana con “Inarzo in Festa”. La tradizionale Festa organizzata dalla Pro Inarzo nel campo di basket appuntamento consolidato in occasione della Festa Patronale dei Ss. Pietro e Paolo – Tutte le informazioni

CARNAGO – A Carnago quattro giorni di eventi per la festa della Polisportiva Rovatese. I prossimi 27, 28, 29 e 30 giugno all’oratorio tanti appuntamenti all’insegna dello sport: dal calcio femminile alla “straRovate” – Tutte le informazioni

GAVIRATE – L’associazione “Sarisc” festeggia 70 anni di storia e impegno sociale. L’associazione, fondata nel lontano 1954, ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale per la comunità, distinguendosi per il suo impegno nel sociale, nella cultura, nella storia e nell’ambiente. Il 29 giugno la giornata di festa al Chiostro di Voltorre – Tutte le informazioni

MORNAGO – Secondo fine settimana con la Festa Alpina. Pappardelle al cinghiale, polenta e fritto misto nel menu di sabato 29 e domenica 30 giugno – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND – BAMBINI- Cosa fare nel weekend del 28, 29, 30 giugno tra Varese e provincia

In programma spettacoli teatrali in parchi, ville e giardini con marionette e kamishibai, burattini e attori. E poi escursioni da favola, a piedi o in bicicletta – Gli appuntamenti

CUGGIONO – Angelo Branduardi torna “a casa”: sabato il cantautore in concerto a Cuggiono dove è nato. A Cuggiono aveva i nonni e ha vissuto per alcuni anni. E oggi il paese che gli ha dato i natali lo celebra organizzando qui una tappa del suo tour, nel superbo parco di villa Annoni. E lo onora con la cittadinanza onoraria – Tutte le informazioni

VARESE – RIMANDATO – Dalla classica all’elettronica, a Villa e collezione Panza torna “Ars Sonora”. Il primo appuntamento è per domenica 30 giugno con “Bellows”, live set del duo formato da Giuseppe Ielasi e Nicola Ratti. Si prosegue il 13 luglio con il dj set di Andrea La Pietra e la cantautrice Ginevra Nervi e il 21 luglio con il pianoforte di Enrico Intra – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – La Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo in concerto per Anffas Ticino al castello di Somma Lombardo. L’appuntamento è in programma sabato 29 giugno alle 21 nella splendida cornice del Castello Visconti di San Vito. In caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro Auditorium San Luigi in via Mameli – Tutte le informazioni

GEMONIO – Un coro di 50 bambini in concerto alla chiesa di San Pietro. L’appuntamento di venerdì 28 (20,45) fa parte della rassegna “Musicuvia” ed è inserito nella tradizionale sagra patronale. Domenica 30 il recital su Bernadette di Lourdes – Tutte le informazioni

MUSICA – Un concerto per ricordare don Lolo a Busto Arsizio. Il 29 giugno alle ore 21 presso la Chiesa del Sacro Cuore è in programma un Concerto in ricordo di Don Isidoro Meschi: “A Don Lolo sulle Ali dello Spirito” – Tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE – Due weekend di musica e buon cibo con il “Casorate Rock Fest”. Da sabato 29 giugno la quinta edizione della festa promossa dall’Associazione Genitori, per stare insieme e a sostegno dei progetti – Tutte le informazioni

GALLARATE – Sera d’estate al ritmo di latin jazz negli spazi esterni del MaGa di Gallarate. Sabato 29 giugno il primo concerto della rassegna, con la formazione “Atelier Latin Jazz”. Ingresso ad offerta libera – Tutte le informazioni

MUSICA – Un’estate fra le note, riparte Musicuvia con le giovani voci dei piccoli cori. Voci bianche alla chiesa di San Pietro a Gemonio. E spazio nel fine settimana anche per il jazz della Simply Bop Big Band e i canti medievali dei pellegrini a Zuigno – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – EliaMago & friends. Una serata per l’educazione in natura della Casa di Pando. Venerdì 28 giugno alle ore 21 sul palco del Pianbosco Village di Venegono Superiore il concerto del cantautore per raccogliere fondi per associazione Pando – Tutte le informazioni

AZZATE – Al Belvedere di Azzate il Concerto d’Estate della Banda di Capolago. Appuntamento per sabato 29 giugno alle ore 21 con la banda “Giuseppe Verdi” – Tutte le informazioni

BRINZIO – Emanuele Carlo Vianelli in concerto sull’organo di Brinzio. Venerdì 28 giugno protagonista l’organista titolare del Duomo di Milano, apprezzato docente, direttore, compositore, interprete e pubblicista – Tutte le informazioni

VARESE – Il Premio Nobel per la medicina Bruce Beutler a Varese. Una lectio magistralis aperta al pubblico, con ingresso libero, organizzata dall’Università dell’Insubria al Salone Estense venerdì 28 giugno, come anteprima del 48esimo congresso della Federazione delle Società biochimiche europee che porta a Milano 4 Premi Nobel – Tutte le informazioni

MALNATE – Con Sos Malnate un corso gratuito per utilizzo defibrillatori per giovani dai 16 ai 34 anni. La frequenza al corso permette di ottenere l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (DAE) valida su tutto il territorio regionale per 2 anni – Tutte le informazioni

VARESE – Al Museo Castiglioni di Varese la mostra sulla conquista del K2 del 1954. Venerdì 28 alle ore 18:30, presso Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 il curatore della mostra e autore del catalogo, Luigi Pizzimenti, assieme al direttore del Museo Castiglioni, Marco Castiglioni, presenteranno la pubblicazione che accompagna la mostra – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio la mostra “Armonia e luce tra forme e colori”. Alla Sala Luraschi l’esposizione dei due artisti Bruno Greco e Matteo Chiarelli, rispettivamente di Varese e di Cuasso al Piano – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Le opere di Antonio Pedretti in mostra alla colonia Elioterapica di Germignaga. L’esposizione è stata organizzata dalla comune di Germignaga in collaborazione con la Galleria Ottonovecento di Laveno Mombello – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona la storia della strega Elisabetta degli Oleari in un libro di Chiara Zangarini. Domenica 30 giugno alle 16 Chiara Zangarini ospite dell’associazione Borgo antico, nell’ambito della rassegna “Il te con l’autore” – Tutte le informazioni

VARESE – Paolo Cervini presenta alla Ubik di Varese il suo romanzo “Ospite in villa”. Il romanzo, edito da Morellini, racconta di un’antica villa, tremendi segreti di famiglia e fantasmi interiori da esorcizzare – Tutte le informazioni

VARESE – Grandi classici e ombre misteriose nei kamishibai de Le storie in scatola. Ingresso gratuito per gli spettacoli di teatro kamishibai in programma sabato 29 giugno alle ore 16 in sala Veratti – Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – All’anfiteatro di Cadrezzate il “Farfalle lilla dance show”. Venerdì 28 giugno lo spettacolo di danza moderna con 40 ragazze impegnate, dedicato all’associazione che si occupa di prevenire i disturbi del comportamento alimentare – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Cerro di Laveno lo spettacolo teatrale itinerante che racconta il borgo storico. “Hemingway si è fermato a Cerro – Racconti di terra e acqua” il titolo dello spettacolo nato dalla raccolta di colloqui biografici, ricordi, memorie scritte o raccontate a cura del Teatro del Sole – Tutte le informazioni

BASEBALL – È il momento della finale: gli Hurricane Varese si giocano lo Scudetto. Al “Gurian Field” di Malnate sabato 29 giugno alle ore 15 l’ultimo atto del campionato di baseball per ciechi – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 28, 29 e 30 giugno. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Laveno, a Luino un weekend ricchissimo con i fuochi d’artificio e a Verbania VCO on Fire, l’evento benefico organizzato dai Vigili del fuoco. Questi e tanti altri gli appuntamenti del fine settimana – Gli appuntamenti