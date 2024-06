Dialoghi con gli artisti, concerti e musica per l’estate alla Fondazione Morandini

Dialoghi con gli artisti, concerti e musica, incontri speciali che connettono l’arte e con le altre discipline alla Fondazione Morandini di Varese. Si inizia a fine giugno con due serate inedite duranti le quali ci interrogheremo sulle geometrie di Marcello Morandini e le loro connessioni con il cielo. Un “dialogo possibile” tra l’universo dell’arte e quello della sfera celeste, condotto da Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi, immersi nella dicotomia di bianco e nero. Lui, sin dall’infanzia appassionato di meteorologia e poi fondatore del sito web MeteoSincero; lei architetto e docente, con un costante ed affascinato sguardo verso le nuvole, proporranno un inedito viaggio, dal passato al contemporaneo, alla scoperta della giustapposizione fra il cielo e tutte le forme d’arte: scultura, pittura, fotografia, grafica, design, architettura.

Come filo conduttore, le geometrie di Morandini stimoleranno l’immaginazione e inviteranno l’osservatore a contemplare oltre le opere, diventando così non solo un’esplorazione estetica, ma anche un mezzo per amplificare e rinnovare le suggestioni che cielo e arte evocano.

Due le serate a calendario (il 29 giugno e il 6 luglio alle 20.45) dai suggestivi titoli “Quando l’arte incontra il cielo” e “Quando il cielo incontra l’arte”.

Si prosegue il 14 luglio con la Stagione musicale SINTONIE con un concerto per violoncello: Gianluca Muzzolon suonerà la Suite 1/5/3 di Bach, intervallando i brani con aneddoti, storie, dettagli del concerto e riflessioni personali. Al temine dell’esibizione, ci sarà l’opportunità di dialogare con il musicista in un momento conviviale con un calice di prosecco.

Infine il 18 luglio è previsto uno degli incontri della mostra Geometrie Straordinarie, con gli artisti in esposizione che si mettono in gioco in prima persona incontrando il pubblico per condividere le loro storie, ispirazioni e il significato intrinseco della loro arte. Il protagonista dell’appuntamento estivo è Peter Weber che presenterà nuove prospettive sulla relazione tra struttura unidimensionale e oggetto tridimensionale, esplorando la varietà matematica delle tecniche di piegatura.

PROGRAMMA GIUGNO/LUGLIO:

CONFERENZE DIALOGHI POSSIBILI

29 GIUGNO 2024 – ore 20:45 – Conferenza Dialoghi Possibili: quando l’arte incontra il cielo

6 LUGLIO 2024 – ore 20:45 – Conferenza Dialoghi Possibili: quando il cielo incontra l’arte

con Marcello Mazzoleni – Fondatore di Meteo Sincero e Rosy Ghezzi – Architetto e docente

Conferenze con il patrocinio di: Fondazione Per Leggere.

DETTAGLI:

– Durata circa 1.15 h

– Possibilità di vedere la fondazione (collezione permanente e mostra temporanea)

– Apertura Fondazione dalle 20.30 fino alle 23.30

– 5,00 euro a persona

– Prenotazione obbligatoria per numero di posti limitati, online da sito o al botteghino

INCONTRI CON GLI ARTISTI – Geometrie Straordinarie

18 LUGLIO 2024 – ore 18:30

Artista: Peter Weber

DETTAGLI:

– Durata circa 1.15 h

– Possibilità di vedere la fondazione (solo mostra temporanea)

– Apertura Fondazione dalle 15.00 fino alle 20.00

– 7,00 euro a persona

– Prenotazione obbligatoria per numero di posti limitati, online da sito o al botteghino

Stagione Concertistica SINTONIE

14 LUGLIO 2024 – ore 11:00 – Concerto Per Violoncello Solo

Violoncello: Gianluca Muzzolon

Programma: Bach Suite 1/5/3

DETTAGLI:

– Durata circa 1.15 h

– Possibilità di vedere la fondazione (collezione permanente e mostra temporanea)

– Apertura Fondazione dalle 10.00 fino alle 13:00

– 28,00 euro a persona, sala principale / 20,00 euro a persona, sala con visibilità limitata

– Prenotazione obbligatoria per numero di posti limitati, online da sito o al botteghino

FONDAZIONE MARCELLO MORANDINI

Orari:

Giovedì dalle 15 alle 18

da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Per info visitare il sito www.fondazionemarcellomorandini.com

Fondazione Marcello Morandini, Via F. Del Cairo 41 – 21100, Varese – Tel. 0332.1610525.