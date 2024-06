Emanuele Carlo Vianelli in concerto sull\'organo di Brinzio

Metti l’organo Maroni-Biroldi 1876 della chiesa parrocchiale di Brinzio (da poco restaurato) e uno dei più illustri organisti d’Italia: una serata musicale da non perdere.

Emanuele Carlo Vianelli, organista titolare del Duomo di Milano, apprezzato docente, direttore, compositore, interprete e pubblicista, noto a livello mondiale per la sua collaborazione con Andrea Bocelli, il giorno di Pasqua 2020, per la realizzazione del concerto “Music for Hope” in diretta streaming dalla cattedrale meneghina (ritenuto dalla testata americana Variety il “più importante evento culturale durante la pandemia di COVID 19”) presenterà questo programma:

Arcangelo CORELLI (1653 – 1713)

Concerto in FA maggiore op. 6 n° 6 (Adagio – Allegro – Largo – Vivace – Allegro)

Appropriato all’organo da Th. Billington

Dietrich BUXTEHUDE (1637 – 1707)

Fuga in DO maggiore “Alla Giga” BuxWV 174

John STANLEY (1712 – 1786)

Voluntary VI op. 7 (Andante – Vivace)

Alessandro ROLLA (1767 – 1841)

Sonata per organo in DO maggiore

Felice MORETTI (Padre Davide da Bergamo) (1791 – 1863)

Elevazione in La maggiore

Ferdinando PROVESI (1770 – 1833)

Sinfonia per organo

Vincenzo A. PETRALI (1832 – 1889)

Elevazione

Marco Enrico BOSSI (1861 – 1925)

Entrée Pontificale op. 104 n° 1

Ave Maria op. 104 n° 2

Grand Choeur op. 97 n° 3