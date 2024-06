“Ricette di Carta” al Mercato della Terra del Piambello di Induno Olona

Verrà presentato il volume a cura di Giulia Mancini in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Sabato 8 giugno al Mercato della Terra del Piambello l’incontro con “Ricette di carta”, volume a cura di Giulia Mancini in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che in questi giorni festeggia i 20 anni.

Se ne parlerà con Carlo Montalbetti, Direttore generale di Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base di Cellulosa).

Cosa hanno in comune una parmigiana e un cartone ondulato? Carta e cucina si basano su ricette ben precise: approvvigionamento di materie prime, attrezzi, combinazioni di ingredienti assaggi e tempi di preparazione.

“Ricette di carta” si avvicina con gusto a un mondo complesso e ci invita a cambiare prospettiva per scoprire – in fondo – che la parmigiana e il cartoncino hanno molto in comune.